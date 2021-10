Instagram poszedł po rozum do głowy. Przypomni użytkownikom o przerwie od mediów społecznościowych

Media społecznościowe i ich wpływ na ludzką psychikę, w szczególności zaś na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, od lat stanowi przedmiot badań specjalistów we wspomnianych już dziedzinach. Wskutek mających ostatnio miejsce wydarzeń, dyskusja na ten temat wróciła na pierwsze strony serwisów informacyjnych ze zdwojoną siłą. Wygląda na to, że Instagram (w końcu) zdecydował się wyciągnąć z tego wszystkiego jakąś lekcję, bowiem do aplikacji zmierzają rozwiązania mające na celu ograniczenie zjawiska bezmyślnego przeglądania treści zamieszczanych na łamach portalu.

Reklama

Instagram to zaledwie czubek góry lodowej

Instagram nie od wczoraj znajduje się w ogniu krytyki z powodu nieudolnie podejmowanych raz po raz prób przeciwdziałania licznym nadużyciom. Zdaniem wielu środowisk, dotychczasowe starania internetowego giganta w tym zakresie spełzły na niczym, okazując się niewystarczające. Zamiast faktycznie zapobiegać wirtualnym patologiom, platforma w rzeczywistości dolewała tylko oliwy do ognia.

Czy racjonalne jest zatem pokładanie nadziei w nowym planie Instagrama, ukierunkowanym na ochronę młodych, wrażliwych i podatnych na manipulacje użytkowników przed potencjalnym zagrożeniem?

Reklama

W wywiadzie udzielonym na antenie amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN, Nick Clegg, wiceprezes ds. globalnych w Facebooku, zapytany o negatywny wpływ Instagrama na poczucie własnej wartości wśród dzieci i młodzieży oraz kroki, jakie firma zamierza w związku z tym podjąć, odpowiedział:

[…] Zamierzamy wprowadzić coś, co moim zdaniem zrobi znaczącą różnicę. Kiedy nasze systemy zauważą, że dany nastolatek przygląda się w kółko i w kółko tym samym materiałom, które mogą pogorszyć jego samopoczucie, algorytm „popchnie go” w innym kierunku. […]

Ponadto Nick Clegg postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat jednej z będących obecnie w przygotowaniu funkcji, którą zwykł nazywać „Zrób sobie przerwę”. Po dłuższym, choć niesprecyzowanym dokładnie czasie korzystania z aplikacji, użytkownik otrzyma powiadomienie przypominające o regularnym odkładaniu smartfona na bok i, przynajmniej chwilowym, odstawieniu mediów społecznościowych.

Niestety, dokładna data wprowadzenia wymienionych wyżej rozwiązań w życie do tej pory nie została podana do informacji publicznej.