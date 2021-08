Jeśli nie podasz Instagramowi swojej daty urodzenia, zapomnij o korzystaniu z aplikacji

Aby Facebook rósł w siłę, a panu Zuckerbergowi żyło się dostatniej – w sumie głównie w tym kierunku idą zmiany na Instagramie, choć może wyjść z nich też coś pożytecznego dla użytkowników.

Instagram chce znać twoją datę urodzenia

Zgodnie z nowym postem na blogu Instagrama, wkrótce w aplikacji powinniśmy spodziewać się zapytań o swój wiek – a dokładniej o datę urodzenia. Oczywiście można było tę informację przekazać serwisowi wcześniej, ale teraz będziemy o nią proszeniu po uruchomieniu apki. Po co?

Instagram utrzymuje, że chodzi o to, by łatwiej było wprowadzić nowe funkcje bezpieczeństwa, chroniące młodszych użytkowników platformy. Nie tylko umożliwi to wyświetlanie reklam przeznaczonych dla pełnoletnich użytkowników odpowiednim grupom, ale przyda się podczas weryfikacji wieku odbiorców przeglądających sugestywne treści.

Początkowo Instagram będzie bardzo łagodnie sugerował wprowadzenie odpowiednich danych, ale ostatecznie z serwisu nie będzie dało się korzystać, nie podając informacji o swoim wieku.

Czy Instagrama będzie dało się oszukać?

Instagram oczywiście nie będzie uprawniony do wersyfikacji informacji o naszym wieku. Jeśli w aplikacji wpiszemy fałszywe dane, portal społecznościowy nie będzie w stanie z całą pewnością określić stanu faktycznego. Jak firma zamierza rozwiązać ten problem?

Serwis zamierza wykorzystywać sztuczną inteligencję do oszacowania wieku osób na podstawie postów z okazji urodzin. Jeśli ktoś poda datę urodzin niezgodną z wyliczeniami algorytmów sprawdzających nasze posty, użytkownikowi wyświetli się menu opcji, przydatne w weryfikacji wieku.

W poście zapowiadającym zmiany w Instagramie nie podano, od kiedy dokładnie zacznie się zbieranie informacji o datach urodzin użytkowników ani od którego regionu świata rozpocznie się proces. Trzeba będzie po prostu być czujnym.