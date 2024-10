Google wpadło na nietypowy pomysł. Firma wprowadzi „wibracje pogodowe”

Google postanowiło dodać dość nietypową funkcję do aplikacji pogodowej. Co ciekawe, jej obecność nie zwiększy faktycznej funkcjonalności, a także nie sprawi, że sama aplikacja stanie się lepsza. Mimo tego niektórzy mogą uznać funkcję za zabawną ciekawostkę.

Nietypowa funkcja w aplikacji pogodowej Google

Aplikacji pogodowych znajdziemy mnóstwo. Dotyczy to zarówno Androida, jak i iOS. Ze względu na ich liczbę coraz trudniej wyróżnić się na tle konkurencji, więc przyciągnięcie nowych użytkowników nie należy do łatwych zadań. Zawsze można jednak spróbować podjąć to wyzwanie.

Jak zdobyć zainteresowanie użytkowników? Oczywiście najlepiej skupić się na podstawowej funkcji, czyli zapewnieniu możliwie najdokładniejszych prognoz pogody. Następnie warto rozbudować zestaw dodatkowych możliwości, przykładowo dodać radar burzowy czy informacje o jakości powietrza. Warto też poświęcić trochę czasu na stworzenie przyjemnego dla oka interfejsu, a także zapewnić wysoką stabilność działania. Gdy spełnimy te wszystkie punkty, możemy pomyśleć o kilku ostatnich szlifach, czyli opcjach nie mających wpływu na funkcjonalność, ale odbieranych często jako „zabawny gadżet”.

Google w przypadku aplikacji pogodowej skierowanej na smartfony Pixel najwidoczniej postanowiło pójść podobną ścieżką, ale wybrało drogę na skróty. Moją opinię opieram na ocenach aplikacji w Google Play – 3,5 na 5 możliwych gwiazdek to mocno przeciętny wynik. Mamy więc aplikację, która wymaga poprawy niektórych podstawowych funkcji, a tymczasem Google szykuje się do wprowadzenia „zabawnego gadżetu”.

(źródło: Android Authority)

Serwis Android Authority informuje, że w aplikacji Pixel Weather pojawi się funkcja „wibracji pogodowych”. Umożliwi ona urządzeniom wibrowanie, które będzie zsynchronizowane z animacjami pogody, co z kolei ma zapewnić użytkownikom bardziej interaktywne wrażenia. Brzmi dość nietypowo, ale wibracje w aplikacjach pogodowych to nie jest zupełnie nowy pomysł, chociaż niezbyt popularny – przykładowo aplikacja Windy oferuje delikatne wibracje, gdy na mapie pojawią się burze.

Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich

Współpracownik Android Authority, Assemble Debug, włączył omawianą nowość w aplikacji Pixel Weather w wersji 1.0.20240910.678970266.release. Funkcja nie doczekała się jednak jeszcze oficjalnego ogłoszenia. Użytkownicy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać.

Wypada wspomnieć, że odkryte zmiany sugerują również, że aplikacja zostanie wzbogacona o efekty audio, które będą towarzyszyć animacjom wizualnym i wibracjom. Znaleziono bowiem pliki audio zapowiadające taki dodatek.

(źródło: Android Authority)

To wszystko możemy uznać za ciekawostkę. Byłoby naprawdę przyjemnie, gdyby Google zadbało jeszcze o ogólną jakość aplikacji. Przypominam, że 3,5 gwiazdki i liczne skargi użytkowników to powody do zastanowienia się, czy na pewno rozwój oprogramowania zmierza w dobrym kierunku.