InPost ogłosił ważne daty. Oto harmonogram dostaw przed świętami

Przedświąteczny szał zakupowy wystartował na dobre, ale z pewnością jest sporo osób, które zwlekają z zamawianiem prezentów aż do granic… Dlatego też InPost już szósty raz ogłasza daty objęte gwarancją dostaw przed świętami. Sprawdź, do kiedy możesz robić zakupy.

Tych godzin i dat musisz dopilnować, żeby prezenty dotarły do Paczkomatu na czas

Grudzień to czas zakupów świątecznych dekoracji, akcesoriów i oczywiście prezentów, którymi chcemy sprawić bliskim radość. Wielu polskich klientów decyduje się na sklepy internetowe, dzięki czemu oszczędzają swój cenny czas i nie muszą stać w długich kolejkach do kas. Zawsze jednak pojawia się obawa, że wymarzony upominek nie dotrze w porę.

Grupa InPost przeanalizowała dane z 2024 roku. Liczba przesyłek nadanych w ciągu czwartego kwartału w porównaniu do trzeciego kwartału wzrosła niemalże o 28%. Firma, idąc za potrzebami swoich klientów, już szósty raz z rzędu ogłasza daty objęte gwarancją dostawy przed świętami dla przesyłek nadanych za pośrednictwem Paczkomatów.

Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi prezes i założyciel grupy InPost – Rafał Brzoska – każda z paczek, która zostanie nadana do 22 grudnia 2024 roku, trafi w ręce nadawcy jeszcze przed wigilią. Finalne godziny odbiorów przesyłek przez kurierów z Paczkomatów zależne są od strefy, w której zlokalizowana jest dana maszyna:

strefa A: godzina 16:00;

strefa B: godzina 15:00;

strefa C: godzina 14:00;

strefa D: godzina 13:00.

Jeśli chcesz sprawdzić, do której strefy należy Twój automat paczkowy, możesz to zrobić za pomocą wyszukiwarki dostępne na stronie internetowej. Pamiętajcie, że w listopadzie 2024 roku InPost ogłosił nową organizację podziału strefowego.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Oferta specjalna InPostu: zakupy możesz zrobić jeszcze dzień przed wigilią

InPost przygotował także ofertę specjalną. W przypadku kilkudziesięciu sklepów partnerskich operator Paczkomatów dostarczy też przesyłki nadane w przededniu wigilii do godziny 13:00 i dostarczy je 24 grudnia 2024 roku. Wśród takich sklepów e-commerce znalazł się m.in. Amazon, Answear, Apart, Decathlon, Gemini, Kruk, Media Expert, MediaMarkt, Militaria, Modivo, Pakuten, Pancernik, Super-Pharm, Tantis, 4F oraz x-kom. Pamiętajcie jednak, żeby nie zwlekać z zakupami zbyt długo – po co stresować się przed samymi świętami ;)

Popularna firma kurierska przypomina również o programie lojalnościowym i zbieraniu InCoinów. Punkty te przysługują m.in. za odbieranie oraz nadawanie paczek i można je wymieniać na kody zniżkowe, vouchery czy zniżki u wybranych partnerów. Dodatkowo, użytkownicy mogą uczestniczyć w loterii, której finałowe losowanie zaplanowano na 15 stycznia 2025 roku. Wśród głównych nagród znalazło się mieszkanie w Warszawie czy elektryczny Renault Megane E-Tech.