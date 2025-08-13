To nie hulajnoga. To potwór

Hulajnoga elektryczna dla większości osób to raczej spokojny środek transportu miejskiego. Do tej samej kategorii zaliczają się też jednak offroadowe bestie, a najnowszą z nich jest Segway GT3 Pro SuperScooter.

Segway GT3 Pro SuperScooter to piekielnie szybka hulajnoga elektryczna

Już niebawem osoby do 16. roku życia w Polsce będą obowiązkowo musiały jeździć na hulajnogach elektrycznych w kasku. Niemniej jeśli jesteś powyżej tego wieku, to też radzę Ci zadbać o właściwą ochronę głowy. Szczególnie, gdy zamierzasz wskoczyć na bestię, taką jak Segway GT3 Pro SuperScooter.

Wiem, że bestia to mocne słowo, ale do tej maszyny pasuje jak ulał. Dość powiedzieć, że hulajnoga Segway GT3 Pro SuperScooter jest w stanie rozwinąć prędkość nawet do 80 km/h i pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 38%. Zawdzięcza to przede wszystkim dwóm silnikom elektrycznym o mocy 3500 W każdy. Wspomnę jeszcze, że prędkość 48 km/h osiąga w niespełna 4 sekundy.

Segway GT3 Pro SuperScooter (fot. Segway)

Hulajnoga osadzona jest na 11-calowych, samouszczelniających się kołach. Ma też hydrauliczne zawieszenie z 15-stopniową regulacją sztywności oraz system ABS z hamulcami tarczowymi. Producent zadbał również o spory akumulator (o pojemności 2160 Wh), dzięki czemu – w zależności od prędkości – pozwolić ma na pokonanie od 55 do nawet 140 kilometrów na jednym ładowaniu.

Na kierownicy odnajdujemy również 2,4-calowy wyświetlacz informujący o statusie pojazdu oraz przekazujący wskazówki nawigacyjne. Poza tym hulajnoga została jeszcze wyposażona w automatycznie uruchamiający się reflektor o zasięgu 75 metrów, kierunkowskazy oraz tylne światło hamowania. Całość waży nieco ponad 53 kg.

Segway GT3 Pro SuperScooter (fot. Segway)

Ile kosztuje taka bestia? No tania to ona nie jest

Hulajnoga elektryczna Segway GT3 Pro SuperScooter jest już dostępna w sprzedaży, a jej sugerowana cena wynosi 2700 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~9820 złotych.

Aktualnie nie jest oferowana wysyłka do Polski, ale w razie czego przypomnę, że w Polsce legalnie można poruszać się tego typu pojazdami wyłącznie z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.