Xiaomi Mi 6 ma nadal ponad 2 miliony aktywnych użytkowników. I to po czterech latach od premiery!

Xiaomi ma powody do zadowolenia – firma całkiem nieźle wypada w globalnych rankingach. To w tej chwili trzeci, co do wielkości, producent smartfonów. Nic też nie zapowiada, aby Chińczycy mieli mieć w najbliższym czasie problemy, tym bardziej, że USA wypisało firmę z czarnej listy. Okazuje się jednak, że siłą marki są również starsze urządzenia. Założyciel firmy poinformował właśnie, że z czteroletniego modelu Mi 6 nadal korzysta ponad 2 miliony osób.

Model Xiaomi Mi 6 został zaprezentowany w 2017 roku i momentalnie jasne stało się, że będzie hitem. Rynek bowiem ciepło przyjął poprzednika Mi 5, a jego następca dzielił z nim bryłę, kompaktowe rozmiary i jednocześnie dostał najmocniejsze podzespoły i mocno usprawnione aparaty.

Snapdragon 835, niezły i niewielki ekran IPS o wielkości 5,15 cala, odporność na zachlapania i podwójny aparat z OIS to tylko część z dość bogatej specyfikacji. Nie zapominajmy też o wyglądzie, który – zwłaszcza w wariancie szafirowo-złotym -potrafił hipnotyzować. Zgodnie z oczekiwaniami, smartfon sprzedawał się wyśmienicie. Był do tego stopnia lubiany, że na jego bazie powstał model Mi 6 Pro, który nigdy jednak nie trafił na rynek.

Do dzisiaj wiele osób twierdzi, że było to najlepsze urządzenie Xiaomi, dla którego trudno znaleźć sensowną alternatywę w portfolio producenta. O słuszności tych słów mogą świadczyć najnowsze dane opublikowane przez Lei Juna – założyciela chińskiej firmy.

Jak podaje MyDrivers, CEO Xiaomi, stwierdził, że model Mi 6 to magiczne urządzenie. Jego wyjątkowość potwierdza to, że pomimo premiery w 2017 roku, nadal korzysta z niego 2,15 miliona użytkowników. Wynik ten z pewnością robi wrażenie – to idealny przykład na przywiązanie nie tyle do marki, co do modelu.

Jednym z powodów nadal licznej obecności na rynku, może być rozmiar urządzenia – to ostatni niepełnoekranowy model marki o flagowej specyfikacji. Po ciągle rosnących urządzeniach, rynek ponownie zaczyna domagać się mniejszych modeli. Widzimy ostatnio tendencję producentów do wypuszczania mniejszych modeli – iPhone 12 Mini, Asus Zenfone 8 czy Pixel 5 to idealne przykłady na to, że świetne i wydajne urządzenia wcale nie muszą być ogromne.

Powrót króla?

Niewykluczone zatem, że również Xiaomi pokusi się wydanie swojego miniflagowca. To będzie idealna okazja, aby wskrzesić projekt Xiaomi Mi 6 – już w zeszłym roku pojawiły się plotki, że możemy mieć powrót modelu w bardziej nowoczesnym wydaniu, dostosowanym do realiów 2020 roku. Gdyby do tego doszło myślę, że Chińczycy ponownie mieliby co świętować.