Nowe smartfony Infinix. Ich atutem może być cena

Firma Infinix podzieliła się informacjami na temat trzech nowych smartfonów, tworzących razem rodzinę Infinix Smart 10. To typowo budżetowe urządzenia, kierowane do osób, których wymagania można by określić jako absolutnie podstawowe.

Rodzina Infinix Smart 10 zaprezentowana. Co oferuje?

Najsłabszy z całej trójki Infinix Smart 10 HD został wyposażony w nie za mocny procesor Unisoc T606, z którym współpracują jedynie 2 GB pamięci operacyjnej. Dzięki wykorzystaniu systemu Android 14 Go Edition może to wystarczyć do obsługi podstawowych zadań, ale na nic więcej nie ma co liczyć.

Obraz wyświetlany jest na 6,6-calowym panelu LCD o rozdzielczości HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności dochodzącej do 500 nitów. Z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh ładować można z mocą jedynie 10 W. Dopełnieniem całości są aparaty: 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu.

Specyfikacja modelu podstawowego – Infinix Smart 10 – prezentuje się już nieco lepiej. Bazę stanowi tu nieco lepszy (choć wciąż budżetowy) procesor Unisoc T7250, z którym współpracują 4 GB RAM. Do tego dochodzi 6,67-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 700 nitów, a akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie z mocą 15 W. System zaś to już pełnowymiarowy Android 15.

Najlepszym modelem z opisywanej trójki jest z kolei Infinix Smart 10 Plus. Pod wieloma względami jest to bliźniak smartfona bez Plusa w nazwie, ale oferuje więcej pamięci operacyjnej (do 8 GB) i ma nieco pojemniejszy akumulator (6000 mAh), co pozwala liczyć na dłuższy czas pracy między ładowaniami.

Od lewej: Infinix Smart 10 HD, Infinix Smart 10 i Infinix Smart 10 Plus (fot. Infinix)

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja Infinix Smart 10 HD vs Smart 10 vs Smart 10 Plus – porównanie

Infinix Smart 10 HD Infinix Smart 10 Infinix Smart 10 Plus Wyświetlacz 6,6 cala,

LCD,

90 Hz,

HD+,

jasność do 500 nitów 6,67 cala,

LCD,

120 Hz,

HD+,

jasność do 700 nitów 6,67 cala,

LCD,

120 Hz,

HD+,

jasność do 700 nitów Procesor Unisoc T606

(12 nm; do 1,6 GHz) Unisoc T7250

(12 nm; do 1,8 GHz) Unisoc T7250

(12 nm; do 1,8 GHz) Pamięć 2 GB RAM,

64 GB na pliki 4 GB RAM,

64-256 GB na pliki 4/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 5000 mAh,

ładowanie do 10 W 5000 mAh,

ładowanie do 15 W 6000 mAh,

ładowanie do 18 W Aparaty 13 Mpix;

przód: 8 Mpix 8 Mpix;

przód: 8 Mpix 8 Mpix;

przód: 8 Mpix Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5 System Android 14 Go Edition Android 15 / XOS 15.1 Android 15 / XOS 15.1 Wymiary i waga 163,6×75,6×8,5 mm,

184 gramy 165,6×77×8,25 mm,

187 gramów 165,6×77×8 mm,

198 gramów Odporność IP64 IP64 IP64

Jaka cena?

Jak na razie do sprzedaży – i to wyłącznie w Malezji – trafił jedynie Infinix Smart 10 Plus. Kosztuje 349 ringgitów (równowartość ~305 złotych) za wariant 4/128 GB oraz 399 ringgitów (~345 złotych) za konfigurację 8/128 GB.

Lada moment w tym samym kraju zadebiutować ma też model podstawowy, ale ceny pozostają nieznane. Podobnie jak w przypadku smartfona Infinix Smart 10, który powstał z myślą o rynku afrykańskim.