Składany smartfon z baterią 6000 mAh? Vivo mówi: proszę bardzo

Premiera nowego składanego smartfona Vivo zbliża się wielkimi krokami, a producent postanowił podgrzać atmosferę przed tym wydarzeniem. Oficjalnie potwierdzono już kluczowe cechy Vivo X Fold 5, a wśród nich uwagę najbardziej przykuwa ogromna (jak na składaki) bateria o pojemności aż 6000 mAh. To największe ogniwo, jakie do tej pory trafiło do urządzenia z elastycznym ekranem.

Najlżejszy i najbardziej wytrzymały składak?

Vivo X Fold 5 zapowiada się jako sprzęt, który może mocno namieszać na rynku składanych urządzeń. Prezes działu produktowego firmy, Huang Tao, zapowiedział, że będzie to najlżejszy składak w historii, ponieważ ma ważyć zaledwie 209 gramów. Dla porównania, poprzednik, czyli Vivo X Fold 3, ważył 219 gramów.

Urządzenie ma też być wyjątkowo smukłe. Po rozłożeniu jego grubość wyniesie tylko 4,3 mm, a po złożeniu 9,3 mm. Warto dodać, że ostatnie doniesienia dotyczące nadchodzącego Samsunga Galaxy Fold 7 mówią, o tym, że po rozłożeniu ma mierzyć 4,5 mm grubości. Chińczycy są tu więc całe 2 mm przed południowokoreańskim gigantem.

Wewnątrz obudowy znajdzie się nowy akumulator „Blue Ocean” o pojemności 6000 mAh. Producent chwali się, że to najbardziej energooszczędne ogniwo, jakie trafiło do składanych smartfonów. Sekret tkwi w technologii. Ogniwo bazuje na czwartej generacji anod krzemowo-węglowych z zawartością krzemu na poziomie 12%. Co więcej, Vivo jako pierwsze zastosowało drugą generację półstałego elektrolitu, co pozwala działać urządzeniu nawet przy temperaturze -30°C.

Vivo X Fold 5 (źródło: vivo via gizmochina)

Vivo obiecuje integrację z…Apple

X Fold 5 to jednak nie tylko bateria i lekkość. To także smartfon zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach. Urządzenie oferuje potrójną ochronę – wodoodporność IPX8 i IPX9, pyłoszczelność IP5X oraz pełną funkcjonalność przy temperaturach do -20°C. Trudno dziś znaleźć na rynku równie odporny składany model.

Smartfon zainteresuje też fanów fotografii mobilnej. Zastosowano tu peryskopowy teleobiektyw, który obsługuje zoom optyczny na dużą odległość, jak i zdjęcia makro z bliska. Na tym jednak nie koniec innowacji. Vivo deklaruje, że X Fold 5 jako pierwszy smartfon z Androidem będzie w stanie płynnie integrować się z ekosystemem Apple. Mowa tu o obsłudze połączeń i wiadomości z iPhone’a, synchronizacji z iCloud, podłączeniu do Apple Watch i AirPods oraz o transferze plików i współpracy z komputerami Mac.

Vivo X Fold 5 zadebiutuje 25 czerwca w Chinach, a już teraz zapowiada się jako jedna z najciekawszych premier tego roku w segmencie składanych smartfonów. Jeśli Vivo dotrzyma obietnic, możemy mieć do czynienia z konstrukcją, która nie tylko wyznacza nowe standardy w zakresie baterii, ale też skutecznie łączy funkcjonalność i odporność.