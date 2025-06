Taki będzie OnePlus Pad Lite

OnePlus idzie za ciosem i po wydaniu OnePlus Pad 3 wkrótce zaprezentuje OnePlus Pad Lite. To tańsza alternatywa, która ma zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów celujących w niższą półkę cenową.

Mamy nowe rendery OnePlusa Pad Lite

OnePlus Pad Lite nie ma na celu konkurować z droższymi modelami, a raczej być budżetowym wyborem dla użytkowników. Na renderach, które wyciekły do sieci, prezentuje się on następująco:

OnePlus Pad Lite render (źródło: 91mobiles & OnLeaks | gizmochina.com)

Trudno wyciągnąć tutaj jakieś większe wnioski oprócz tego, że jest to raczej standardowa konstrukcja z wielką kamerą z tyłu. Płaskie boki oraz cienkie ramki dopełniają wyglądu. Tablet ma być dostępny jedynie w kolorze jasnoniebieskim. Pod kątem wyglądu nie ma tutaj żadnych udziwnień czy też przełomu – ot, zwykły, budżetowy tablet. Cała konstrukcja mierzy 254,9 x 166,5 x 7,4 mm i waży 539 g.

Specyfikacja OnePlusa Pad Lite

Jeśli nieoficjalne informacje się potwierdzą, OnePlus Pad Lite będzie miał całkiem ciekawą specyfikację. Urządzenie zostanie wyposażone w chipset MediaTek Helio G100, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Tablet ma pracować w oparciu o Androida 15 i OxygenOS 15.0.1 i mieć 11-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i odświeżaniu na poziomie 90 Hz. To, że producent zdecydował się na 90, a nie 60 Hz, jest warte odnotowania.

Co ciekawe, urządzenie ma mieć akumulator o pojemności 9340 mAh, a dla porównania OnePlus Pad Go ma 8000 mAh. Jest to o tyle interesujące, że ekran OnePlus Pad Go ma wyższą rozdzielczość (2408×1720), co przy mniejszej baterii powoduje, iż prawdopodobnie będzie trzymał krócej na baterii niż Pad Lite. Zdaniem producenta Pad Go pozwala na oglądanie treści wideo przez 14 godzin, więc co będzie w przypadku Pad Lite? Oczywiście jest to również kwestia optymalizacji po stronie oprogramowania, ale patrząc na same dane techniczne można spodziewać się przyzwoitego wyniku.

Kiedy premiera OnePlusa Pad Lite? Tego – niestety – na ten moment nie wiemy.