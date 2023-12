Nie pojeździsz hulajnogą w Sylwestra. Bolt blokuje pojazdy

Zielone hulajnogi Bolt w wielu miejscach w Polsce stanowią już element miejskiego krajobrazu. Najbliższa niedziela będzie jednak inna. W Sylwestrowy wieczór nie wynajmiemy elektrycznych jednośladów.

Populacja hulajnóg w zimie zmniejsza się

Poza podążaniem za celem misji dostarczania usług pomagających mieszczuchom być bardziej mobilnymi, Bolt stara się jednocześnie zapewniać możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa osobom decydującym się na przejażdżkę hulajnogą. W okresie jesienno-zimowym to szczególnie ważne.

Można dostrzec, że przez okres roku, w którym często pada deszcz, śnieg lub występują oblodzenia, mamy znacznie mniej chętnych do przemieszczania się po mieście za pomocą hulajnóg. Nic dziwnego – przy obniżonej temperaturze powietrza jest to mniej komfortowe, a my przecież lubimy ciepełko. Ponadto przez czynniki atmosferyczne stan nawierzchni, po której zwykle mkną elektryczne jednoślady, ulega pogorszeniu. Łatwiej wtedy o wypadek.

Choć w niektórych miastach hulajnogi Bolt dostępne są przez cały rok, to w okresie zimowym liczba pojazdów jest ograniczana. Bywa, że operator decyduje o usunięciu pojazdów z przestrzeni miejskiej lub wstrzymaniu możliwości wypożyczenia ich, dopóki nie poprawią się warunki drogowe. Czasem decydują o tym inne względy, jak teraz.

Hulajnoga Bolt

Bolt wyłącza hulajnogi

Przedstawicielstwo Bolta przekazało, że hulajnogi elektryczne będą wyłączone w Sylwestra, aby zapewnić bezpieczeństwo samym użytkownikom, ale też i innym uczestnikom ruchu na drodze czy chodnikach. W związku z planowaną przerwą, hulajnogi zostaną wyłączone w nocy z niedzieli (31 grudnia) na poniedziałek (1 stycznia) od godz. 21:00 do godz. 9:00 rano.

Wyłączamy w Sylwestra nasze jednoślady z użytku w trosce o bezpieczeństwo nie tylko użytkowników hulajnóg, ale także innych uczestników ruchu czy pieszych. Sylwester to czas, gdy wielu z nas bawi się i przemieszcza po mieście. Nie chcemy, żeby ktokolwiek uległ w tym czasie wypadkowi. Dlatego zdecydowaliśmy, że wszystkie hulajnogi zostaną wyłączone w nocy z niedzieli na poniedziałek, od godz. 21:00 do godz. 9:00 rano. W tym czasie nie będzie możliwości ich wypożyczenia. Bartosz Małecki, Senior Operations Manager, Bolt Rentals w Polsce

Cóż, jeśli koniecznie chcielibyśmy skorzystać w tym czasie z „podwózki”, to pozostaje jeszcze opcja wynajęcia taksówki. Przez całego Sylwestra odpowiednie funkcje znajdziemy w aplikacji usługodawcy.