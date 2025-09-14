Ile kosztuje naprawa iPhone’a 17? Będziesz w szoku

Ceny napraw nowych iPhone’ów z serii 17 potrafią wywołać zawroty głowy. Apple opublikowało oficjalny cennik, a kwoty, jakie trzeba zapłacić za wymianę baterii czy ekranu, niejednokrotnie dorównują kosztowi zakupu tańszego smartfona.
Wymiana baterii może słono kosztować
Apple zaktualizowało swój cennik serwisowy i już wiadomo, że wymiana baterii w modelach iPhone 17 nie należy do tanich przyjemności. W przypadku podstawowej wersji z akumulatorem o pojemności 3692 mAh, koszt wymiany to 499 złotych. Jeszcze więcej zapłacą posiadacze iPhone’ów 17 Air, Pro i Pro Max. Niezależnie od modelu, koszt wymiany to 579 złotych.
Na stronie wsparcia Apple można znaleźć również ceny innych usług serwisowych i tu kwoty robią jeszcze większe wrażenie. Weźmy np. wyświetlacz, bo przecież to – po baterii – druga najczęściej wymieniana w smartfonach część. Przykładowo, w iPhonie 17 Air wymiana wyświetlacza została wyceniona na 1799 złoytch. Jeśli konieczna będzie wymiana zarówno ekranu, jak i tylnego panelu, rachunek wyniesie 2199 złotych, a to kwota, za którą można kupić zupełnie nowy telefon ze średniej półki. W smartfonach do 2500 złotych naprawdę jest w czym wybierać.
Inne naprawy potrafią zrujnować budżet właściciela iPhone’a 17
Na stronie wsparcia Apple można znaleźć również ceny innych usług serwisowych i tu kwoty robią jeszcze większe wrażenie. Najlepiej zobrazuje to tabela:
|iPhone 17
|iPhone 17 Air
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Pro Max
|Pęknięty ekran (tylko z przodu)
|1179 złotych
|1179 złotych
|1179 złotych
|2149 złotych
|Uszkodzenie szklanego tyłu
|729 złotych
|729 złotych
|729 złotych
|729 złotych
|Pęknięty ekran + uszkodzenie szklanego tyłu
|2199 złotych
|2199 złotych
|2199 złotych
|2549 złotych
|Bateria
|499 złotych
|579 złotych
|579 złotych
|579 złotych
|Tylny aparat
|859 złotych
|859 złotych
|1299 złotych
|1299 złotych
Wszystkie powyższe ceny dotyczą napraw poza gwarancją i obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z autoryzowanego serwisu Apple. Firma informuje również, że w przypadku innych uszkodzeń lub potrzeby wysyłki urządzenia, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Na wszystkie naprawy wykonane przez Apple przysługuje 90-dniowa gwarancja serwisowa.
Warto przypomnieć, że uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcie ekranu czy zarysowania, nie są objęte gwarancją, nawet jeśli urządzenie jest nadal w okresie ochrony. Oznacza to, że większość typowych napraw użytkownik musi pokryć z własnej kieszeni.