Ile kosztuje naprawa iPhone’a 17? Będziesz w szoku

Ceny napraw nowych iPhone’ów z serii 17 potrafią wywołać zawroty głowy. Apple opublikowało oficjalny cennik, a kwoty, jakie trzeba zapłacić za wymianę baterii czy ekranu, niejednokrotnie dorównują kosztowi zakupu tańszego smartfona.

Wymiana baterii może słono kosztować

Apple zaktualizowało swój cennik serwisowy i już wiadomo, że wymiana baterii w modelach iPhone 17 nie należy do tanich przyjemności. W przypadku podstawowej wersji z akumulatorem o pojemności 3692 mAh, koszt wymiany to 499 złotych. Jeszcze więcej zapłacą posiadacze iPhone’ów 17 Air, Pro i Pro Max. Niezależnie od modelu, koszt wymiany to 579 złotych.

Weźmy np. wyświetlacz, bo przecież to – po baterii – druga najczęściej wymieniana w smartfonach część. Przykładowo, w iPhonie 17 Air wymiana wyświetlacza została wyceniona na 1799 złoytch. Jeśli konieczna będzie wymiana zarówno ekranu, jak i tylnego panelu, rachunek wyniesie 2199 złotych, a to kwota, za którą można kupić zupełnie nowy telefon ze średniej półki. W smartfonach do 2500 złotych naprawdę jest w czym wybierać.

Inne naprawy potrafią zrujnować budżet właściciela iPhone’a 17

Na stronie wsparcia Apple można znaleźć również ceny innych usług serwisowych i tu kwoty robią jeszcze większe wrażenie. Najlepiej zobrazuje to tabela:

 iPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
Pęknięty ekran (tylko z przodu)1179 złotych1179 złotych1179 złotych2149 złotych
Uszkodzenie szklanego tyłu729 złotych729 złotych729 złotych729 złotych
Pęknięty ekran + uszkodzenie szklanego tyłu2199 złotych2199 złotych2199 złotych2549 złotych
Bateria499 złotych579 złotych579 złotych579 złotych
Tylny aparat859 złotych859 złotych1299 złotych1299 złotych

Wszystkie powyższe ceny dotyczą napraw poza gwarancją i obowiązują wyłącznie w przypadku korzystania z autoryzowanego serwisu Apple. Firma informuje również, że w przypadku innych uszkodzeń lub potrzeby wysyłki urządzenia, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Na wszystkie naprawy wykonane przez Apple przysługuje 90-dniowa gwarancja serwisowa.

Warto przypomnieć, że uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcie ekranu czy zarysowania, nie są objęte gwarancją, nawet jeśli urządzenie jest nadal w okresie ochrony. Oznacza to, że większość typowych napraw użytkownik musi pokryć z własnej kieszeni.

