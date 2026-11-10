Idealny prezent na Święta? Nintendo wprowadza genialną nowość!

Nintendo właśnie udostępniło ważną aktualizację dla konsoli Switch 2. Patrząc na to, co dodaje, prawdopodobnie będziecie przecierać oczy ze zdumienia.

Jak kupować gry na prezent?

Czy kiedyś kupowanie gier na prezent było łatwiejsze? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony wystarczyło wiedzieć, na jakich platformach spędza czas obdarowywany i wybrać coś z oferty stacjonarnego sklepu. Z drugiej zaś, bez bliskiej znajomości lub wejścia do „jaskini gracza”, łatwo było o sprezentowanie komuś dubla.

Dziś w teorii jest o wiele łatwiej. Sprawdzasz na koncie, jakie gry ktoś ma w swoim posiadaniu, dokonujesz zakupu cyfrowego w formie prezentu na Steam lub PS Store i gotowe. Tak przynajmniej podpowiada teoria i chłopski rozum.

Nintendo Switch 2 pozwoli rozdawać prezenty

W przypadku Nintendo i konsol z serii Switch sprawa zakupu cyfrowych prezentów wyglądała zgoła inaczej. Sklep uniemożliwiał bowiem dokonanie zakupu tytułów „dla kogoś” – jedyną możliwą opcją (oprócz kupna fizycznej edycji) było obdarowanie kogoś kartą podarunkową na ustaloną kwotę. Całość funkcjonowała w ten sposób przez ponad dekadę.

Nadszedł jednak koniec tego systemu – przynajmniej połowicznie. Aktualizacja nr 23.5.0 dla konsoli Switch 2 umożliwi podarowanie gier właścicielom konsol. Oczywiście Nintendo nie byłoby sobą, gdyby przygotowało rozwiązanie tak, jak wszyscy.

Gdzie jest zatem haczyk? Prezent może być wysłany wyłącznie do osoby będącej częścią grupy rodzinnej. Jeżeli zatem chcielibyście podarować nową Zeldę znajomemu, który jest częścią innej „rodzinki” – pozostaje powrót do starych rozwiązań, czyli pudełka lub karty podarunkowej.

Drugą, mniejszą niedogodnością jest brak możliwości ustalenia daty wysłania prezentu. Jeżeli więc ktoś wyobrażał sobie, że opłaci grę już dzisiaj, a Nintendo zaczeka z wysyłką do świąt, ten srogo się zawiedzie. Z drugiej strony – zawsze można poprosić kogoś, aby poczekał z odpakowywaniem prezentu.

No właśnie, rozpakowywanie. Cały proces można przedstawić następująco:

udajemy się do eShop na Nintendo Switch 2 i znajdujemy grę, którą chcemy podarować,

zaznaczamy „podaruj jako prezent” i przechodzimy do zakupu,

następnie wybieramy członka rodziny i na którą konsolę planujemy przesłać prezent,

wybieramy kolor „papieru”, jakim ma zostać „owinięta” gra i sprawdzamy dodatkowe opcje,

finalizujemy zakup.

Funkcja wysyłania prezentów na Nintendo Switch 2 (Źródło: Nintendo)

Jak widzicie, możliwość wysłania prezentu znajomemu na konto/adres e-mail to zbyt dużo dla japońskiego giganta, ale za to możemy wybrać, jak chcemy opakować Mario Kart World komuś z rodzinki. Funkcja zacznie działać w pełni wraz z aktualizacją eShopu, zaplanowaną na 17 listopada 2026 roku.

Nintendo, proszę – nigdy się nie zmieniaj, bo branża zanudzi nas na śmierć.