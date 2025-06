Jeśli smartwatch to… Huawei. Tylko który?

Artykuł sponsorowany

Jesteśmy świeżo po premierze zegarków Huawei z serii Watch. To doskonały moment, by przyjrzeć się całemu dostępnemu aktualnie portfolio marki, bo jest tak obszerne, że łatwo się w nim pogubić. Jednocześnie to dobrze – dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie zarówno pod względem funkcjonalności, wyglądu, jak i ceny. To co, zaczynamy?

Aktualnie, jeśli mowa o smartwatchach, w ofercie Huawei znajdziemy aż cztery wiodące serie: Watch Ultimate, Watch 5, Watch GT 5 (Pro) i Watch Fit 4 (Pro). W portfolio mamy też zegarek z funkcją pomiaru ciśnienia Watch D2 oraz opaski sportowe Band 10. Jeśli zastanawiasz się czym te serie się od siebie różnią – doskonale trafiłeś. Czas przyjrzeć im się z bliska, stawiając na ich największe wyróżniki.

Punktem wspólnym dla wszystkich modeli jest współpraca zarówno z Androidem, jak i iOS. Mając tą formalność za sobą, czas na konkrety.

Huawei Watch Ultimate – smartwatch premium

To jest dopiero sprzęt! I wcale nie mam na myśli rozmiaru (choć jest to największy smartwatch w ofercie Huawei – jego ekran ma średnicę 48 mm), a materiały, z jakich został wykonany. To smartwatch premium w całej krasie.

Tarcza – szkło szafirowe, ramka i obudowa od spodu – nanokrystaliczna ceramika, obudowa z przodu – płynny metal oparty na cyrkonie. Do tego pasek tytanowy, który prezentuje się niesamowicie dobrze i odporność zegarka – do 10 ATM. Oznacza to, że można z nim nurkować na głębokości nawet do 100 metrów!

A skoro już o sporcie mowa, w Watch Ultimate producent wprowadził tryb ekspedycyjny, który cechuje się niskim zużyciem baterii przy jednoczesnym zapewnieniu automatycznego pozycjonowania GPS w ustalonych odstępach czasowych.

Huawei Watch Ultimate jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, spośród których moją ulubioną jest niebieska. Do wyboru jest jeszcze zielona i czarna (w ostatniej z nich pasek jest czarny – wykonany z fluoroelastomeru).

Huawei Watch 5 – najnowszy i wciąż w promocji

Temat tego modelu rozwinęłam i, mam nadzieję, wyczerpałam w mojej recenzji Huawei Watch 5, więc zainteresowanych zapraszam do lektury tego materiału. Żeby jednak nie zostawić Was z niczym, czas na kilka faktów odnośnie najnowszego modelu w ofercie marki.

Zacznijmy od tego, że Watch 5 – pierwszy raz w ramach tej serii – dostępny jest w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm. W zależności od wariantu, zegarek ma obudowę z tytanu lotniczego lub stali szlachetnej (904L lub 316L), a wyświetlacz – wypukły – pokryty jest szkłem szafirowym.

Największą nowością w Huawei Watch 5 jest nowy czujnik X-TAP, znajdujący się na prawej krawędzi obudowy. Z jego pomocą (a później także czujnika spod zegarka) w niecałą minutę możemy sprawdzić takie wskaźniki zdrowotne, jak: tętno, HRV (zmienność tętna), saturacja krwi tlenem, temperatura skóry, stres, EKG, sztywność tętnic, kontrola układu oddechowego.

A to wciąż nie wszystko, bo dotychczasowi użytkownicy smartwatchy Huawei, po pierwszym uruchomieniu Watcha 5 mogą się lekko zdziwić. Zmianie uległo bowiem oprogramowanie, które zostało przeprojektowane. Dzięki tym zmianom interfejs stał się bardziej nowoczesny i lżejszy, a z całą pewnością przyjemniejszy dla oka. W standardzie w każdym modelu jest eSIM oraz NFC z obsługą płatności Quicko – przy czym, aby móc z nich skorzystać, musimy poczekać na przełom czerwca i lipca, kiedy to opcja zostanie udostępniona.

Cena Huawei Watch 5 niezależnie od wersji wielkościowej (42 mm czy 46 mm) startuje z poziomu 1999 złotych. Do 29 czerwca na huawei.pl trwa promocja, w ramach której do każdego zegarka z tej serii dostaniecie gratis słuchawki Huawei FreeBuds 6i.

Huawei Watch GT 5 (Pro) – wciąż świetny zegarek

Huawei Watch GT 5 Pro gościł na moim nadgarstku przez kilka ładnych miesięcy. Polubiłam go przede wszystkim za elegancki, ale jednocześnie pasujący do wszystkiego design, długi czas pracy (w mniejszej wersji do 5 dni) i skuteczne monitorowanie snu.

Ale czym seria Huawei Watch GT 5 różni się od Huawei Watch 5? Podstawowa różnica to płaski ekran (zamiast wypukłego), który nie jest chroniony szafirowym szkłem, jak i wykonanie koperty ze stali nierdzewnej zamiast tytanu – przy czym tyczy się to podstawowego modelu Watcha GT 5 (nie Pro). Nie ma też najnowszej wersji oprogramowania, opartej na ekranach domowych z widżetami, a ekran – niezależnie od wersji – ma jasność 1200 nitów (vs 3000 nitów w Watch 5).

Co jednak stanowi największą różnicę to brak czujnika X-TAP i eSIM, jak również dłuższy czas pracy (w Watch 5 można włączyć tryb oszczędzania energii, który wcale znacząco nie ogranicza jego funkcjonalności). Dzięki tym wszystkim różnicom zegarki z linii Watch GT 5 są oczywiście odpowiednio tańsze.

W sprzedaży dostępne są jeszcze modele z serii Watch GT 4, które aktualnie można kupić w naprawdę dobrych cenach.

Huawei Watch GT 5 Pro (fot. Tabletowo.pl)

Huawei Watch Fit 4 (Pro) – wciąż świetne, a sporo tańsze

Huawei Watch Fit 4 jest idealnym przykładem tego, jak znacznie można usprawnić sprzęt pomiędzy następującymi po sobie generacjami. Huawei Watch Fit 3 był świetny – zresztą, był jednym z moich ulubionych (bo też ze świetnym stosunkiem cena/jakość) smartwatchy na rynku.

W jego następcy zmieniło się naprawdę sporo. Huawei wprowadził płatności Quicko i bardziej zaawansowane monitorowanie snu z analizą HRV, jak również dodał barometr czy usprawnił działanie GPS-u. A to wszystko przy zachowaniu ceny, która zdecydowanie nie odstrasza.

Prawdziwą gwiazdą w tej serii jest jednak Huawei Watch Fit 4 Pro. Względem Fit 4 Huawei zdecydował się na bardziej wytrzymałe materiały wykończenia – szkło szafirowe, tytanową ramkę i aluminiową obudowę. Do tego ekran o jasności 3000 nitów (po raz pierwszy w linii Fit), bateria wytrzymująca do 10 dni użytkowania czy możliwość nurkowania na głębokości do 40 metrów. A to wciąż nie wszystko, bo wersja Pro ma też inne, ulepszone sensory, jak i udoskonalone algorytmy.

Huawei Watch D2 – ciśnieniomierz na nadgarstku

Drugiego takiego smartwatcha na rynku nie znajdziecie – to inteligentny zegarek z ciśnieniomierzem nadgarstkowym, będący wyrobem medycznym. Na jego pasku jest niewielka poduszka powietrzna, która pompowana jest podczas pomiaru.

Po ogromnym sukcesie Huawei Watch D pierwszej generacji, na rynku pojawił się jego następca, który udowodnił, że konstrukcję można jeszcze usprawnić. Tym samym mamy do czynienia z zegarkiem, który nie wygląda już topornie – całość odchudzono, dodano mu eleganckiego sznytu i drugą wersję kolorystyczną.

W Huawei Watch D2 nie zapomniano też o funkcjach typowo zegarkowych, dzięki czemu – względem Watcha GT 5 (Pro) – nie uświadczymy żadnego downgrade’u pod względem oprogramowania.

Huawei Watch D2 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Huawei Band 10 – nie czujesz, że się monitorujesz

To już nie zegarek, a opaska, ale pisząc o urządzeniach noszonych nie sposób pominąć również tego urządzenia. Jego cena startuje z atrakcyjnego poziomu 159 złotych, a mimo to zapewnia do 10 dni na jednym ładowaniu, monitorowanie aktywności i snu czy wreszcie konstrukcję, której praktycznie nie czuć na nadgarstku – zarówno dzięki dość smukłej obudowie, jak i wadze (15 g bez paska).

Huawei Band 10 (fot. Huawei)

Jak widzicie, oferta Huawei pod względem urządzeń ubieralnych jest niesamowicie rozbudowana. Trudno wśród tych modeli nie znaleźć czegoś dla siebie. A jeśli potrzebujecie pomocy w wyborze – dawajcie znać :)

Cała oferta smartwatchy Huawei dostępna jest na huawei.pl.

