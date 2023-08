Huawei twierdzi, że tak miało być. Co przyniesie przyszłość?

Każdemu producentowi zdarza się nieco „koloryzować”, ale w tym przypadku Huawei mówi, jak jest i nic przed nami nie ukrywa. A przynajmniej jeśli chodzi o jego ostatnie osiągnięcia, bo informacje o nieodległej przyszłości nie padły już z jego ust.

Nie ma niespodzianki

Huawei opublikował swoje wyniki biznesowe za pierwszą połowę 2023 roku. Podaje w nich, że w tym okresie wygenerował przychód w wysokości 310,9 mld juanów, co oznacza wzrost rok do roku o 3,1%, gdy było to 301,6 mld juanów. Jednocześnie marża zysku netto osiągnęła poziom 15%, podczas gdy rok temu zaledwie 5%.

Największą część przychodów, bo aż ~54%, wygenerował dział infrastruktury teleinformatycznej – 167,2 mld juanów. Drugi pod względem udziałów w przychodach był biznes konsumencki, który w pierwszej połowie 2023 roku przyniósł 103,5 mld juanów (~33%). Ponadto Huawei podaje, że biznes chmurowy odpowiada za 24,1 mld juanów przychodów, biznes Digital Power za 24,2 mld juanów, a dział odpowiedzialny za inteligentne rozwiązania dla branży motoryzacyjnej za 1 mld juanów.

W tzw. międzyczasie Huawei zmienił sposób informowania o wynikach, ponieważ rok temu poinformował, że w pierwszej połowie 2022 roku Carrier BG wygenerował 142,7 mld juanów przychodów, Enterprise BG – 54,7 mld juanów, a Device BG – 101,3 mld juanów. Komentując tegoroczne osiągnięcia, firma zadeklarowała, że są one zgodne z przewidywaniami. Jednocześnie Sabrina Meng, Rotating Chairwoman w Huawei, podziękowała klientom i partnerom za nieustanne wsparcie, a zespołowi za jego solidarność i poświęcenie.

Co przyniesie przyszłość? Tego Huawei już nie powiedział

W komunikacie na temat wyników biznesowych za pierwszą połowę 2023 roku producent nie wspomniał ani słowem o swojej przyszłości. Informacje na ten temat napłynęły jednak zza kulis. Otóż renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, doniósł, że wiele nowych telefonów 5G Huawei przeszło procedurę Bluetooth, a wszystkie smartfony z serii nova, od nova 13 do nova 16, obsłużą technologię 5G, podobnie jak pięć modeli, których rynkowych nazw nie znamy (są jedynie ich oznaczenia kodowe – ADA-AN00, PSD-AN00, ADA-TN00, BLK-AN00 i BLK-TN00).

źródło: Digital Chat Station

Jednocześnie Digital Chat Station udostępnił listę modeli, które są już dostępne na rynku i nie obsługują sieci 5G. Mowa o Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS, Mate X3, P60, P60 Pro i P60 Art – w ich przypadku w nazwach kodowych znajdują się oznaczenia „AL” i jest to informacja o wsparciu dla (maksymalnie) 4G, podczas gdy „AN” i „TN” wskazują na obsługę 5G.