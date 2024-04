Huawei Watch Fit 3 będzie zadziwiająco podobny do Apple Watcha

Chiński producent elektroniki użytkowej pracuje nad nową opaską Huawei Watch Fit 3. Pierwsze grafiki wskazują na to, że będzie ona zadziwiająco podobna do Apple Watcha. Czego możemy się spodziewać po tym urządzeniu?

Huawei Watch Fit 3 ma podobny wygląd do Apple Watcha

Renomowany informator, Roland Quandt, udostępnił grafiki przedstawiające nową opaskę Huawei Watch Fit 3. Od razu widać, że pod względem wyglądu jest bardzo podobna do Apple Watcha. Nowy, bardziej kwadratowy ekran i zaokrąglone rogi wskazują na to, że będzie to projekt o zadziwiająco dużym podobieństwie do smartwatchy amerykańskiego producenta. Z renderów wynika, że Watch Fit 3 ma być dostępny w co najmniej 4 wersjach: szarej, białej i różowej z paskiem z tworzywa sztucznego oraz złotej ze skórzanym paskiem.

Niewykluczone jest jednak również to, że pojawi się też wersja tego modelu z metalowym paskiem, takim samym jak ma obecna generacja, co niewątpliwie nadałoby temu urządzeniu bardziej biznesowego wyglądu. Czego jeszcze możemy się spodziewać po Watch Fit 3?

źródło: Roland Quandt / X

Huawei Watch Fit 3 to wielka niewiadoma

Udostępnione przedpremierowo grafiki niestety w zasadzie niewiele nam mówią o tym, jakie funkcje będzie miał ten produkt. Zdradzają one jedynie jego wygląd, który niewątpliwie jest mocno zbliżony do Apple Watcha, ale poza tym nie posiadamy żadnych informacji na temat specyfikacji opaski.

Nieznana jest też oficjalna data premiery urządzenia na polskim rynku, jego cena czy też lista wszystkich opcji, jakie będzie miało. Dla przypomnienia, Huawei Watch Fit 2 zadebiutował w Polsce w czerwcu 2022 roku i kosztował na start od 699 do 999 złotych.

Można się jednak spodziewać, że Huawei Watch Fit 3 zostanie wyposażony co najmniej w te same funkcje, jakie oferuje jego poprzednik, czyli Watch Fit 2. A ten ostatni ma na pokładzie ekran AMOLED, moduły Bluetooth, GPS i NFC, a także 9-osiowy czujnik inercyjny (akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny) oraz pulsometr optyczny. Jeżeli Huawei chce dalej rozwijać serię tych opasek, to śmiało można założyć, że „Trójka” będzie miała podobny zestaw.