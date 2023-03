HUAWEI przygotowuje nowy smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia

W sieci robi się głośno z powodu doniesień, że HUAWEI przygotowuje smartwatch, który umożliwi pomiar ciśnienia krwi z poziomu nadgarstka. To będzie kolejny nietypowy zegarek chińskiego producenta, który na pierwszym miejscu stawia funkcje zdrowotne.

HUAWEI lubi nietypowe zegarki

Marka HUAWEI w ostatnim czasie zaprezentowała mocno nietypowy smartwatch, ponieważ jest on przeznaczony głównie dla nurków. Wydaje się to być naprawdę nieliczne grono potencjalnych klientów, jednak producentowi nie przeszkodziło to w stworzeniu naprawdę efektownego urządzenia. W tym przypadku na uwagę zasługuje nie tylko design, który nawiązuje do klasycznych zegarków przeznaczonych do nurkowania takich marek jak Breitling czy Rolex, ale również sama konstrukcja.

Watch Ultimate (źródło: HUAWEI)

W HUAWEI Watch Ultimate producent zastosował metal, którego do tej pory nie użyto do budowy żadnego smartwatcha. To cyrkon – metal, który jest 4 razy bardziej odporny niż stal. W tym przypadku nie powinno to dziwić, ponieważ jest to zegarek zaprojektowany tak, by wytrzymać nurkowanie na głębokości nawet 100 metrów. Poza tym to raczej typowy, ale drogi smartwatch. Jego premiera w naszym kraju już za kilka dni – 3 kwietnia 2023 roku.

Mierz ciśnienie wprost z nadgarstka

Z pewnością zetknęliście się z informacjami na temat HUAWEI Watch D – smartwatcha, który zadebiutował na chińskim rynku w grudniu 2021 roku i zaskoczył wszystkich swoją nietypową funkcją: chodzi oczywiście o możliwość pomiaru ciśnienia. Na polską premierę tego sprzętu musieliśmy dość długo poczekać, bo aż do października 2022 roku.

Warto dodać, że Watch D może pochwalić się europejskim certyfikatem dla urządzenia medycznego klasy IIa dla pomiaru ciśnienia krwi oraz klasy IIb dla analizy EKG. Sam proces odbywa się bardzo podobnie jak w przypadku tradycyjnego ciśnieniomierza. W tym przypadku powietrzem napełnia się jednak pasek zegarka, zaciskając się na nadgarstku.

HUAWEI Watch D (fot. Tabletowo.pl)

Poza tą nietypową funkcją, która na piedestale stawia zdrowie, HUAWEI Watch D jest typowym smartwatchem. Na jego pokładzie znajdziemy m.in. wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 456×280 pikseli, moduły GPS, NFC oraz Bluetooth 5.1, a także akumulator o pojemności 451 mAh.

Idzie nowe

Doniesienia pojawiające się w sieci sugerują, że chiński producent pracuje nad nową generacją zegarka, który pozwoli mierzyć ciśnienie krwi z nadgarstka. Nie będzie to jednak początek nowej serii, lecz kontynuacja tej, opisanej powyżej. Nowy smartwatch to HUAWEI Watch D2.

Niestety, oprócz wiadomości o tym, że trwają pracę nad takim urządzeniem, nie poznaliśmy żadnych szczegółów na jego temat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że HUAWEI może wprowadzić nowy smartwatch oferujący pomiar ciśnienia krwi na rynek jeszcze przed końcem tego roku.