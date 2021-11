Nadchodzący Huawei Watch D zmierzy ciśnienie krwi

Huawei całkiem dobrze radzi sobie w segmencie wearables, bowiem regularnie wzbogaca swoją ofertę o kolejne sprzęty tego typu. Wygląda jednak na to, że chińska firma ma zamiar zrobić krok naprzód i wprowadzić na rynek urządzenie quasi-medyczne – model Huawei Watch D.

Huawei Watch D to coś więcej niż zwykły smartband

Huawei być może nie ma ostatnio najlepszej passy, jeśli chodzi o smartfony, ponieważ nie sprzedaje ich tyle, ile jeszcze nie tak dawno, ale za to całkiem nieźle radzi sobie w pozostałych obszarach. Ostatnio testowaliśmy Huawei MateBook 14s, który okazał się naprawdę ponadprzeciętnym laptopem.

Huawei Watch Fit Mini (źródło: Amazon)

Nie gorzej wypadły słuchawki Huawei Freebuds Pro, które cechują się świetną jakością dźwięku. Jednak polem, na którym niezmiennie dobrze wiedzie się Huawei, jest rynek wearables, a świetnym tego przykładem jest chociażby Huawei Watch 3 Pro. Jak widać, producent nie zapomniał, jak się robi dobry sprzęt.

Nic zatem dziwnego, że w planach są kolejne tego typu urządzenia. Najnowsze doniesienia sugerują, że następnym inteligentnym zegarkiem może być Huawei Watch D, który ma być certyfikowanym medycznie urządzeniem.

Na obecną chwilę nie są znane szczegóły, ale na Weibo ukazał się wpis z grafiką przedstawiającą Huawei Watch D. To, co ma wyróżniać nowy sprzęt na tle tych już dostępnych, to możliwość pomiaru ciśnienia krwi.

Huawei Watch D (źródło: Weibo)

Z tego, co widzimy, urządzenie nie powala designem – to kolejny prosty w formie smartwatch, który stawia na praktyczność. Kolorowy wyświetlacz z pewnością pozwoli w sposób czytelny wyświetlać informacje, ale to, co rzuca się w oczy, to obecność przycisku Health. Może to oznaczać, że będzie to sprzęt szczególnie nastawiony na funkcje zdrowotne, a nie sportowe.

Z aktualnych informacji wynika również, że Huawei Watch D otrzymał certyfikację drugiej klasy medycznej, nadaną przez chińską Państwową Administrację Leków. Oznacza to, że będzie to pierwsze medyczne, inteligentne, ubieralne urządzenie chińskiego producenta.

Huawei Watch D (źródło: Weibo)

Więcej szczegółów technicznych nie zostało ujawnionych, ale źródło sugeruje, że premiera Huawei Watch D może mieć miejsce już niebawem. Sprzęt jest już testowany przez partnerów, którzy zauważają, że dokładność wykonanych pomiarów stoi na naprawdę zaskakująco wysokim poziomie.

Tego typu urządzenie było wyczekiwane przez konsumentów już od dawna, ale wygląda na to, że czas oczekiwania wkrótce się zakończy. Według przewidywań, Huawei Watch D powinien pojawić się na rynku jeszcze w grudniu – oczywiście w Chinach.

Nie wiadomo, czy nowy smartwatch będzie dostępny poza Państwem Środka. Jego cena na tę chwilę również pozostaje tajemnicą.