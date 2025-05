Huawei zadba o Twój sprzęt za darmo. Jak skorzystać z oferty?

Huawei ogłosiło nową akcję „Program Udoskonalenia Usług”. W jej ramach firma zadba o Twój sprzęt i w dodatku zrobi to za darmo. Producent wyczyści urządzenia, zdiagnozuje usterki, a także zrobi reinstalację systemu – w zależności od indywidualnych potrzeb i zgłoszenia.

Huawei zatroszczy się o Twoje urządzenia

Producent postanowił wprowadzić na rynek zupełnie nową ofertę dla użytkowników posiadających urządzenia tej marki. Co ciekawe, możliwość skorzystania z niej jest całkowicie darmowa, a – co jeszcze ciekawsze – dostępna za darmo i trzy razy w roku, a konkretniej raz na kwartał.

Do wyboru jest jedna z czterech usług (w nawiasach podrzucam dokłady opis usługi, znaleziony na stronie Huawei):

czyszczenie urządzenia (profesjonalne czyszczenie zewnętrzne i usuwanie kurzu z urządzenia bez ponoszenia kosztów),

konsultacja z ekspertem (bezpłatna konsultacja eksperta w dowolnym Autoryzowanym Salonie Serwisowym dotyczącą konfiguracji, oprogramowania lub funkcjonalności urządzenia)

diagnoza usterki (pełna, bezpłatna ocena diagnostyczna urządzenia, obejmująca wydajność, oprogramowanie i stan systemu),

aktualizacja i reinstalacja systemu laptopa lub komputera (bezpłatna aktualizacja i reinstalacja systemu dla laptopów).

W przypadku dwóch ostatnich usług serwisowych program gwarantuje również bezpłatną przesyłkę od klienta do serwisu i z powrotem. Warto tutaj zaznaczyć, że oferta z „Programu Udoskonalenia Usług” obejmuje również urządzenia, których okres gwarancyjny już się dawno skończył, a przypomnijmy, że standardowo wynosi dwa lata.

Możliwość wybrania 1 z 4 usług Autoryzowanych Salonów Serwisowych HUAWEI zupełnie za darmo dotyczy również tych urządzeń, których okres gwarancyjny dobiegł końca. Naszego sprzętu elektronicznego używamy codziennie, dlatego tak ważne jest, aby pozostawał w idealnej kondycji przez dłuższy czas. Nasi klienci mogą raz na 3 miesiące oddać swoje urządzenie w ręce ekspertów, co pozwoli zadbać o jego doskonały stan na lata. Dorota Rakowska, dyrektor marketingu w Huawei CBG Polska.

Jak wziąć udział w programie?

Aby móc wziąć udział w programie najpierw należy sprawdzić czy urządzenie jest nim objęte. A mogą z niego skorzystać właściciele smartfonów, tabletów, laptopów, komputerów, produktów audio oraz wearable Huawei. Ale nie tylko – podobnie jest w przypadku produktów marki Honor, ale to dotyczy tylko tych mających premierę przed 2021 rokiem (kiedy jeszcze Honor należał do Huawei).

Wszystkie autoryzowane salony serwisowe Huawei w Polsce biorą udział w „Programie Udoskonalenia Usług”. Aby skorzystać z akcji należy znaleźć najbliższy salon serwisowy Huawei, wypełnić formularz Door-to-Door lub zadzwonić na infolinię. Na koniec należy pamiętać, że akcja trwa od 1 maja do 31 grudnia 2025 roku, a skorzystać można maksymalnie raz na 3 miesiące kalendarzowe.

Co prawda żadna z tych czterech usług serwisowych nie jest pierońsko zaawansowana ani, co za tym idzie, droga, ale i tak warto pochwalić Huawei za taki ruch. Nie przypominam sobie, by ktoryś producent zdecydował się na tak długo trwające wsparcie techniczne, tym bardziej dla sprzętu po zakończonej gwarancji. Możliwość przeczyszczenia starszego laptopa dla osoby, która się na tym nie zna, to naprawdę fajna rzecz.