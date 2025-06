Kiedy zadebiutuje Huawei Pura 80? Premiera na dniach

Po smartfonach z serii Huawei Pura 80 spodziewamy się naprawdę sporo. Już wkrótce przekonamy się o tym, czy rzeczywiście jest szansa na to, że producentowi uda się spełnić te oczekiwania. Oficjalnie podana została data premiery. Zostało do niej niewiele czasu.

Kiedy premiera Huawei Pura 80?

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfony z serii Huawei Pura 80 zostaną zaprezentowane 11 czerwca 2025 roku. Wydarzenie, którego hasło brzmi See beyond with foresight, odbędzie się w Chinach o godzinie 8:30 (naszego czasu).

Tak jak można się tego było spodziewać i tak jak wskazuje na to hasło, nowe smartfony mają stanowić kolejny krok naprzód w temacie mobilnej fotografii. Zwiastun towarzyszący tej zapowiedzi pozwala wręcz spekulować, że we flagowym modelu (z dopiskiem Ultra) pojawi się system aparatów z dwoma peryskopowymi teleobiektywami.

Zapowiedź premiery serii Huawei Pura 80 (źródło: Huawei)

Co zaoferują nowe smartfony Huawei z serii Pura 80?

Według nieoficjalnych doniesień smartfon Huawei Pura 80 Ultra, który niedawno został uchwycony na zdjęciu, zostanie także wyposażony w niestandardowy, 1-calowy przetwornik LOFIC CMOS SC5A0CS, którego charakterystyczną cechą jest wysoka czułość przy słabym oświetleniu.

Sporych ulepszeń względem serii Huawei Pura 70 spodziewamy się także w pozostałych trzech modelach: Pura 80, Pura 80 Pro oraz Pura 80 Pro+. Szczegóły – co zrozumiałe – pozostają nieznane. Prawie pewne jest jednak zastosowanie 12-rdzeniowego procesora Kirin 9020 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,5 GHz oraz systemu HarmonyOS 5 zaprezentowanego jesienią 2024 roku.

Na konkrety – tak jak już wspominałem – musimy poczekać jeszcze kilka dni. Czy jest coś, na co szczególnie mocno liczysz w kontekście nadchodzącej serii?

O poprzedniku Kuba w recenzji pisał tak: Huawei Pura 70 Ultra to według mnie szalenie godny wybór dla osób, którym zależy na bezwzględnie najlepszym smartfonowym aparacie w swojej kieszeni, ale są w stanie pójść na kompromisy w innych kwestiach. Już niebawem przekonamy się, czy te mankamenty udało się wyeliminować u następcy.