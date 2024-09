Aparat Huawei Pura 70 zobaczy więcej niż to możliwe

O tym, jak ważne w mobilnej fotografii są nie tylko obiektyw i matryca, ale także zastosowane oprogramowanie, mieliśmy okazję przekonać się wiele razy. Dorzucając do tego możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, można uzyskać ciekawy efekt, o czym wkrótce przekonają się właściciele smartfonów z serii Huawei Pura 70.

Co dodaje nowa aktualizacja Huawei Pura 70?

W porównaniu do ostatniej aktualizacji Samsunga, która ważyła 3 GB i której changelog był długi jak lista składników w kwaśnych żelkach, update przygotowany przez Huawei jest dość skromny – zajmuje on tylko 347 megabajtów. Pakiet skupia się na poprawkach stabilności systemu i ulepszeniach związanych z możliwościami fotograficznym serii Pura 70. Jedna z nowinek zasługuje jednak w tym przypadku na osobny akapit, a nawet dwa.

Aby potrzymać Was trochę w niepewności, zacznę od usprawnienia XMAGE. Jak część z Was zapewne pamięta, w 2022 po zakończeniu współpracy z Leicą, Huawei powołał własną markę, której głównym zadaniem jest rozwój możliwości fotograficznych smartfonów chińskiego producenta. Aktualizacja skupia się na umożliwieniu właścicielom high-endów z serii Pura 70 robienia jeszcze lepszych portretów dzięki optymalizacji oświetlenia, dodatkowym efektom nakładanym na skórę czy lepszym wykorzystaniu funkcji dostępnych od dawna w smartfonach producenta.

Show kradnie w tym przypadku AI Image Expansion. To nowe narzędzie korzystające z możliwości, jakie daje połączenie sztucznej inteligencji z fotografią. Każdy, kto choć raz robił zdjęcia nie tylko smartfonem, ale także typowym aparatem, wie, że nie zawsze mamy wystarczająco dużo miejsca, aby uchwycić na zdjęciu więcej, niż pozwala nam na to urządzenie.

Nowa funkcja identyfikuje tło zdjęcia i rozszerza je, dzięki czemu fotografia zostaje rozbudowana na krawędziach. Na papierze brzmi to bardzo interesująco – kto z nas nie chciałby, aby fotografowany budynek czy górska panorama była większa niż to, na co pozwala nam oczko aparatu? Pytanie tylko, czy SI poradzi sobie w każdej sytuacji – czy domyśli się na przykłąd, jak wygląda reszta Hagia Sophia lub Sagrada Familia, czy jednak stworzy w nowoutworzonych miejscach artystyczną abominację?

Czy aktualizacja Huawei Pura 70 dotyczy również Androida?

Niestety nie wiemy, kiedy i czy w ogóle będziemy mogli się o przekonać o możliwościach nowego narzędzia na własnej skórze. Update, o którym mowa dotyczy HarmonyOS, czyli systemu rozwijanego przez Huawei, który póki co nie miał okazji zadebiutować globalnie. Jeżeli jednak firma ma gotowe rozwiązanie, grzechem byłoby nie przenieść go na Androida i EMUI.

Warto pamiętać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy smartfony chińskiego producenta otrzymują nietypowe funkcje związane z AI. W kwietniu 2024 roku informowaliśmy, że SI dostępne w Pura 70 pozwala wykreować wydatny biust. Firma uznała w tamtym czasie, że jest to raczej błąd związany z algorytmem SI i zostanie on poprawiony w przyszłości.

Wszystko wskazuje jednak na to, że fotografia niemuśnięta nawet pędzlem z napisem „AI” będzie coraz rzadszym zjawiskiem.