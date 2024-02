Huawei zmienia priorytety. Są rzeczy ważne i ważniejsze

Dla producentów smartfonów kluczowe jest zapewnienie wystarczającej liczby urządzeń klientom. Huawei postanowił jednak spowolnić produkcję swojego sztandarowego produktu, aby zająć się czymś… popularniejszym.

Popularny wybór, ale nie u nas

W sierpniu 2023 roku Huawei zaprezentował nowe modele w serii Mate. Trio Mate 60, Mate 60 Pro oraz Mate 60 Pro+ od początku wzbudzało kontrowersje – głównie z powodu zastosowanego układu mobilnego. 5G i SoC wykonane w procesie technologicznym 7 nm w tak krótkim czasie od odcięcia od zagranicznej technologii? To było ciekawe. Ostateczne rozwiązanie zagadki pt. Kirin 9000S nigdy nie nastąpiło, a my nie zobaczyliśmy oficjalnej premiery smartfonów poza chińskim rynkiem.

Huawei Mate 60 Pro – flagowiec, którego nie było nam dane zobaczyć w oficjalnej, polskiej dystrybucji (źródło: producent)

Ograniczony dostęp do serii nie przeszkodził jej w odniesieniu sukcesu. W ojczyźnie Huawei sprzedało się ponad 30 mln egzemplarzy Mate’ów 60, a producent na jesień tego roku najprawdopodobniej przygotuje następców „sześćdziesiątek”. Seria Mate 70 to dobry powód, aby zwolnić nieco z produkcją obecnie panujących modeli. Jednak to nie nowe smartfony są przyczyną zmiany priorytetów w fabrykach firmy, a… sztuczna inteligencja.

Huawei stawia na AI

Tak się składa, że fabryka zakontraktowana na produkcję układów mobilnych Kirin tworzy również autorskie chipsety dedykowane SI – Ascend AI. Uzysk chipów z jednego krzemowego wafla w przypadku SoC nie jest jednak zbyt duży, a to generuje niepotrzebne koszty dla producenta.

Huawei Mate 60 Pro+ (fot. producent)

Chipset Ascend 910B jest traktowany w Chinach jako jedyny lokalny produkt, który może rywalizować z rozwiązaniami dostarczanymi przez NVIDIĘ. Huawei uznało więc, że nie ma sensu, przepalać w piecu juanów nad flagowym układem mobilnym, skoro ważniejsza jest w tej chwili inwestycja w AI. Publiczne oraz prywatne zapotrzebowanie na chipy dedykowane SI jest tak duże, że lepiej jest zwiększyć ich produkcję kosztem autorskiego układu mobilnego.

Innym chipem, który prawdopodobnie stanowi dla Huawei wąskie gardło w produkcji jest jednostka MDC 810 stosowana w zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy – również wyposażona w układ Ascend. Z tego powodu lokalni producenci samochodów również zmagają się ze spowolnieniem produkcji.

Nie wiadomo, czy Huawei uzna na jakimkolwiek etapie 2024 roku, że liczba wyprodukowanych chipsetów Ascend jest na tyle duża, że warto wrócić do większej produkcji układów mobilnych Kirin. Z pewnością jest to jednak kolejny sygnał, że sztuczna inteligencja jeszcze długo pozostanie na ustach wszystkich producentów elektroniki.