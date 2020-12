Nic ciekawszego dziś nie zobaczycie: tak będzie wyglądać Huawei P50 Pro!

Wydawało się, że ostatni dzień 2020 roku nie przyniesie nam żadnego „breaking newsa”. Tymczasem właśnie mamy okazję zobaczyć, jak będzie wyglądać Huawei P50 Pro! Jest kilka niespodzianek.

Mimo że Huawei ma mocno utrudnione zadanie, nie ustaje w pracach nad nowymi smartfonami, w tym tymi flagowymi, na które najbardziej czekamy. Seria Huawei P50 powoli zdradza kolejne tajemnice na swój temat, ale tym razem mamy do czynienia z wyjątkowo „gorącym” doniesieniem – poznaliśmy bowiem design Huawei P50 Pro!

Tak będzie wyglądać Huawei P50 Pro!

Steve Hemmerstoffer (a.k.a. @OnLeaks) opublikował pierwszy render flagowego smartfona Huawei i przy okazji udostępnił kilka szczegółów na jego temat. Gdy spojrzycie na załączoną poniżej grafikę, z pewnością w oczy rzuci Wam się zmiana położenia aparatu do selfie i rozmów wideo – nie jest on już w rogu, tylko na środku ekranu, podobnie jak w high-endach Samsunga.

Ponownie natomiast Huawei zastosuje wyświetlacz, który mocno nachodzi na krawędzie smartfona (podczas gdy wspomniany Samsung już dawno z tego zrezygnował. Ekran zdaje się jednak nie „spływać” na górną i dolną krawędź, jak ma to miejsce w Huawei P40 Pro (o ile oczywiście udostępniony render wiernie odwzorowuje to, jak będzie prezentować się Huawei P50 Pro).

Steve Hemmerstoffer informuje również, że na pokładzie Huawei P50 Pro znajdzie się klasyczny głośnik do rozmów, podczas gdy w bezpośrednim poprzedniku to wyświetlacz przenosił dźwięk za pomocą drgań. Ciekawe, z jakiego powodu Huawei zrezygnował z tego rozwiązania, ale może to być wytłumaczenie, dlaczego ekran nie dochodzi aż do górnej i dolnej krawędzi.

Huawei P40 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Patrząc na poprzednika, można też zauważyć, że nie tylko aparat zmienił swoje położenie, ale jednocześnie stracił też towarzyszy. W praktyce może to oznaczać rezygnację z rozbudowanego systemu rozpoznawania twarzy na rzecz standardowego, oferowanego przez wszystkie smartfony.

Steve Hemmerstoffer podaje również, że Huawei P50 Pro zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i ma mieć wymiary 159×73 mm. Pod tymi względami będzie więc bardzo podobny do bezpośredniego poprzednika.

Na koniec warto przypomnieć wcześniejsze doniesienia, według których smartfony z serii Huawei P50 zostaną wyposażone w procesor HiSilicon Kirin 9000 i zadebiutują w marcu 2021 roku, podobnie jak poprzednie generacje z rodziny Huawei P.