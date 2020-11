Huawei P50 pojawi się na rynku z procesorem Kirin na pokładzie. Zaskoczeni?

Patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje wokół Huawei, nic nie jest pewne, przynajmniej w przypadku smartfonów tej marki. Premiera serii Huawei P50 podobno jest jednak niezagrożona, aczkolwiek zaskoczeniem jest, jaki procesor zostanie w niej zastosowany.

Sytuacja Huawei jest bardzo skomplikowana, a my na dodatek nie wiemy wszystkiego, dlatego nie sposób przewidzieć kolejnych posunięć producenta – w każdej chwili może nas bowiem czymś zaskoczyć, jak na przykład informacją o oddaniu marki Honor w inne ręce i pozbyciu się wszystkich udziałów w niej.

Huawei P50 pojawi się na rynku z procesorem Kirin 9000 na pokładzie

Nie można powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się premiery serii Huawei P50, bo nic nie wskazywało na to, aby Huawei zrezygnował z tej linii flagowców. Tym bardziej, że w ostatnim czasie coraz więcej współpracujących z nim firm otrzymuje od amerykańskiego rządu licencje na dostarczanie Chińczykom swoich produktów do urządzeń mobilnych.

Jak donosi serwis The Elec, „osoby z bezpośrednią wiedzą na ten temat” informują, że producent zaprezentuje serię Huawei P50 w pierwszej połowie 2021 roku, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie. Ostatnie trzy generacje (P20, P30 i P40) wprowadzał na rynek w marcu, ale nie ma pewności, czy podobnie będzie także z przyszłoroczną.

Huawei P30 Pro i Huawei P40 (fot. Tomasz Szwast / Tabletowo.pl)

Zaskoczeniem natomiast jest to, iż smartfony z serii Huawei P50 mają zostać wyposażone w procesor HiSilicon Kirin 9000. Jeszcze przed premierą rodziny Mate 40 Huawei zapowiedział, że będą to ostatnie flagowce z autorskim układem na pokładzie, co wydawało się prawdopodobne, jako że producent miał ich mocno ograniczoną liczbę do dyspozycji.

Wychodzi więc na to, że Huawei albo wyprodukował więcej procesorów HiSilicon Kirin 9000 niż nieoficjalnie donosiły różne źródła (aktualnie nie może już tego robić przez nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje), albo seria Huawei Mate 40 sprzedaje się gorzej niż się spodziewano (aczkolwiek informacje na ten temat z Chin każą sądzić co innego).

HiSilicon Kirin 9000 i Kirin 9000E (źródło: Huawei Mobile)

Koniec końców to tak naprawdę zupełnie nieistotne, choć niektórzy mogli się spodziewać procesora Qualcomm Snapdragon 875 w serii Huawei P50. To jednak nie nastąpi, bo chociaż Qualcomm może dostarczać Huawei swoje procesory, to nie te, które obsługują sieć 5G.

Przy okazji serwis źródłowy donosi, że ekrany OLED do smartfonów z serii Huawei P50 dostarczą Samsung i LG, lecz jeszcze nie znamy parametrów i specyfiki wyświetlaczy.

