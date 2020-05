Można już kupić Huawei P30 Pro New Edition. „Nowości” tu jednak nie ma za grosz

O Huawei P30 Pro napisano już chyba wszystko, co tylko się dało, bo to smartfon z 2019 roku. Ponieważ jednak Huawei próbuje jakoś utrzymać się na powierzchni, wprowadza do sprzedaży jego „nową” wersję.

Zapewne znana jest nam niewygodna sytuacja Huawei na globalnym rynku smartfonów. Ponieważ ograniczenia nałożone przez Departament Handlu na amerykańskie firmy wciąż są w mocy, chiński gigant elektroniki nie może uzyskać certyfikacji Google dla swoich nowych smartfonów. Drastycznie zmniejsza to popyt na te urządzenia w Europie. Huawei walczy jednak do końca, wykorzystując wszystkie możliwości, by wycisnąć z tego rynku jak najwięcej pieniędzy.

W tym celu producent od czasu do czasu wprowadza do sprzedaży starsze produkty z symbolicznymi zmianami. Niedawno wykonał taki ruch w związku z modelem P Smart 2020. Pozwala to na korzystanie z licencji Google oraz otrzymanie jakiegokolwiek zysku z „nowych” modeli. Taki odświeżony P30 Pro New Edition trafił właśnie do niemieckiego sklepu Huawei.

Huawei P30 Pro New Edition = P30 Pro Old Edition

Nie ma absolutnie żadnych różnic w specyfikacji między Huawei P30 Pro z 2019 roku a świeżo wprowadzonym do sprzedaży Huawei P30 Pro New Edition. „Nowa” opcja zyskała – tylko i aż – inną wersję kolorystyczną obudowy. Jest ona nowością tylko dla tego modelu, bo wersję Silver Frost widzieliśmy już przy okazji premiery Huawei P40 Pro.

W tym momencie Huawei P30 Pro New Edition staje się z miejsca najnowszym smartfonem tego producenta z zainstalowanymi fabrycznie usługami i aplikacjami Google oraz gwarancją aktualizacji systemu. W sprzedaży na niemieckiej stronie firmy widnieje możliwość kupna tylko jednej wersji pamięciowej – z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci wbudowanej.

Zakup „nowego” Huawei jest raczej mało szczęśliwy pod względem opłacalności. Wyceniono go na 749 euro. I choć do zestawu przedsprzedażowego (tak, mowa o przedsprzedaży modelu sprzed roku) dorzucane są słuchawki Huawei Free Buds 3 oraz mini głośnik Bluetooth, to wciąż raczej marna okazja. Standardowe P30-tki wciąż można kupić w znacznie niższej cenie.

Nie wiadomo, czy podobna oferta trafi na polski rynek. Raczej bym się nie spodziewał.

źródło: Huawei

na zdjęciu głównym: Huawei P30 Pro Mystic Blue