Zadebiutował Huawei MatePad SE 11. Co oferuje ten tani tablet?

Do oferty tabletów chińskiego producenta dołącza właśnie Huawei MatePad SE 11. Nowy tablet zapowiada się całkiem obiecująco i jak najbardziej może odnieść niemały sukces.

Co oferuje Huawei MatePad SE 11?

Trzeba przyznać, że Huawei potrafi dostarczyć całkiem niezłe tablety. Potwierdzeniem tego może być model Huawei MatePad 11,5″, który w naszej recenzji otrzymał dobrą ocenę. W związku z tym, nie brakuje osób, które z dużą niecierpliwością wyglądają kolejnych premier chińskiej firmy. Dla tych osób mam świetną wiadomość. Otóż zadebiutował właśnie Huawei MatePad SE 11, który zapowiada się na atrakcyjną propozycję w prawdopodobnie przystępnej cenie.

Co więc oferuje Huawei MatePad SE 11? Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości FullHD+ 1920 x 1200 pikseli, co przekłada się na 207 ppi. Proporcje wynoszą 16:10, a na udostępnionych grafikach możemy zobaczyć, że ramki otaczające ekran są dość smukłe. Maksymalna jasność to natomiast 400 nitów.

Sercem urządzenia, zależnie od regionu, jest układ Kirin 710A lub Snapdragon 680. Procesorowi towarzyszy od 4 do 8 GB RAM i 64 lub 128 GB przestrzeni na dane. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 7700 mA, który powinien zapewnić przyzwoity czas pracy. Jeśli chodzi o ładowanie, to obsługiwana moc wynosi 22,5 W.

Huawei MatePad SE 11 wyposażony jest w kamerę tylną 8 Mpix i przednią 5 Mpix. W kwestii łączności mamy: Wi-Fi ac i Bluetooth 5.1, a także USB-C z obsługą Host/OTG. Wymiary tabletu przedstawiają się następująco 252,3 x 163,8 x 6,9 mm, a jego waga to 475 gramów. W sprzedaży będzie on dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – Crystal Blue i Nebula Gray.

Całość działa natomiast pod kontrolą systemu operacyjnego HarmonyOS 2.0, który otrzymał zestaw funkcji pozwalających lepiej wykorzystać potencjał 11-calowego ekranu. Należy dodać, że tablet obsługuje rysik, co zwiększa jego atrakcyjność w oczach wielu potencjalnych użytkowników.

Huawei MatePad SE 11 – jak z dostępnością?

Obecnie wiemy, że tablet Huawei MatePad SE 11 będzie dostępny globalnie. Na bardziej szczegółowe informacje, także związane z jego ceną, musimy jeszcze poczekać. Możemy jednak założyć, patrząc na specyfikację, że cena najpewniej będzie przystępna. Co więcej, ptaszki ćwierkają, że tablet ma trafić do Polski w drugiej połowie czerwca.