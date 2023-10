WD Black C50 – masz konsolę Xbox Series X? To coś dla Ciebie

Zakup konsoli to zawsze przyjemne wydarzenie w naszym życiu – dostęp do najnowszych produkcji, niezależność, możliwość przeżycia nowej cyfrowej przygody czy poznania nowych znajomych o wspólnych zainteresowaniach. Czar pryska w obliczu zapchanego dysku! Dziś pokażę Wam, jak się z tym problemem uporać.

Nowe gry dużo „ważą”

Z biegiem czasu pojemność przestrzeni przeznaczonej na gry na konsolach sumarycznie się powiększała – od kilku MB w PlayStation 1 do obecnych wartości, gdzie na dzień dobry nierzadko otrzymujemy 1 TB przestrzeni dyskowej… co – paradoksalnie – nie do końca jest zadowalające, bo ci “źli” deweloperzy zaczęli to wykorzystywać. Aktualnie 100 GB to zaledwie podstawowa pamięć, którą zajmie nam topowy tytuł.

Dla przykładu:

Forza Horizon 5: 110 GB,

Forza Motorsport: 130 GB,

Microsoft Flight Simulator: do 150 GB,

EA SPORTS FC: 60 GB,

Call of Duty MW3 + Warzone: 212 GB.

Idąc tym tropem, kilka mocniejszych tytułów na konsoli i cyk! Bańka pryska – nic więcej nie pobierzemy. Dlatego dzisiaj pokażę Wam fajne rozwiązanie autorstwa firmy WD. Przed Wami karta WD Black C50, która pozwala podwoić pojemność konsoli w dosłownie kilka sekund.

Specyfikacja WD Black C50 ogranicza się do informacji, że jest to cudo przeznaczone do konsoli Xbox Series X lub Xbox Series S, ma pojemność 1000 GB, kolor czarny, mierzy 55,6 x 31,6 x 7,7 mm i waży 25 g. Ot, tyle.

Jeżeli zapytacie o prędkość zapisu i odczytu karty to, niestety, nie posiadam takich informacji – producent nigdzie ich nie podaje. Co prawda istnieją wartości podane na zagranicznych portalach… ale są różne – na tyle różne, że nie zamierzam ich w tym tekście przytaczać. Niech wystarczy i mi i wam informacjan że WD Black C50 działa w sposób identycznyn jak oryginalny dysk zamontowany na konsoli, co tyczy się też wsparcia funkcji Quick Resume.

Od samego producenta możemy dowiedzieć się jeszcze że:

Karta rozszerzenia WD_BLACK C50 dla konsoli Xbox wykorzystuje technologię Xbox Velocity Architecture™ i oferuje podobną wydajność, jak wewnętrzna pamięć masowa konsoli Xbox Series X|S. Zgodność z funkcją Quick Resume Przerwij swoją aktualną rozgrywkę, zagraj w inną grę, a następnie wróć do poprzedniej gry bez żadnych problemów. Tylko wewnętrzne dyski SSD konsoli Xbox i karty rozszerzenia mogą obsługiwać tę zapewniającą oszczędność czasu funkcję. Łatwa instalacja Ta karta rozszerzenia posiada oficjalną licencję Xbox i umożliwia podłączenie typu „plug and play” z konsolą Xbox Series X|S, dlatego nie musisz martwić się o zgodność ani otwierać swojego urządzenia, aby ją zainstalować.

I na tym ostatnim punkcie się skupimy – czy faktycznie jest tak łatwo zamontować dysk w konsoli? Jak to wygląda po wyjęciu z pudełka?

Rozpakowanie i montaż

Co znajdziemy w pudełku? Niewiele – dokładnie to papierologię, szybką instrukcję montażu oraz sam dysk z dołączoną zaślepką. Po co? Nie mam pojęcia. Rozumiem, że producent pomyślał o możliwości przenoszenia dysku między konsolami z zainstalowaną zawartością i możliwe, że po to jest ta “zaślepka”, w innym przypadku nie widzę dla niej zastosowania. W końcu dysk wkłada się bezpośrednio w dedykowany otwór w konsoli i tyle, cała magia.

Uruchomienie

Człowiek spodziewa się jakiegoś komunikatu “wykryto nowe urządzenie” albo “sformatuj dysk”… nic z tych rzeczy. Włożyliśmy dysk do konsoli i tyle… Całość już działa i jest gotowa na zapis nowych tytułów. Prościej po prostu się nie da!

W wariancie, który do mnie trafił (1 TB) do realnej dyspozycji zostaje 920 GB przestrzeni na gry.

Podsumowanie

Czy WD Black C50 jest potrzeby dla naszej konsoli? Jak najbardziej!

Czy dysk działa jak oryginalna pamięci w konsoli? Jak najbardziej!

Czy łatwo jest go zainstalować samemu? Jak najbardziej!

Czy kupiłbym? Jak najbardziej!

Na koniec cena. Producent na ten moment oferuje dwa warianty pamięci: 512 GB za 599,99 złotych lub 1 TB za 799,99 złotych.

I tutaj muszę stwierdzić, że jest to największy minus produktu WD. W czasach, gdy pamięć zrobiła się naprawdę tania, karty do Xboxa dalej trzymają wysoką cenę. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, choć mogę się domyślać.

Ale i tak muszę pochwalić firmę WD, że mimo wszystko jest to tańsze rozwiązanie od alternatywy dostępnej w ofercie Seagate – ta marka aktualnie sprzedaje takie same dyski o takiej samej pojemności za… 1059,00 złotych… tych to już totalnie…