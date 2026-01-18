Konkurencja odjechała Google Chrome. Nie na długo

Od przeglądarki internetowej można oczekiwać kilku rzeczy. Jedną z nich jest oferowanie rozwiązań poprawiających komfort korzystania z programu. Jedno z takich rozwiązań od lat stosuje wiele firm – ale nie Chrome. Nadeszła pora, aby to zmienić.

Ergonomia przede wszystkim

Kiedy ostatnio korzystałem luźno z komputera naszła mnie straszna myśl – „a co by było, gdyby aplikacja X zniknęła z rynku?”. Próbując zasymulować taki przypadek zainstalowałem kilka konkurencyjnych rozwiązań. Puenty możecie się częściowo domyślić – drobne różnice w interfejsie czy dostępne funkcje sprawiły, że szybko wróciłem do ulubionego oprogramowania i mam szczerą nadzieję, że część programów zawsze będzie dostępna, nawet jeżeli będzie przestarzała.

Dlatego moje zaskoczenie byłoby równe zeru, gdyby ktoś uargumentował, że nie używa Chrome z jednego prostego powodu – brakuje w nim funkcji pionowych zakładek. Takie rozwiązanie znajdziemy m.in. w przeglądarce Firefox, Edge czy Brave. Można oczywiście korzystać z klasycznego wyglądu, ale jeżeli taki format ułatwia komuś pracę czy zwyczajnie jest dla niego wygodniejszy, to inne nowinki, jak tryb czytania, mogą schodzić na drugi plan.

Chrome dorówna konkurencji

Google musiało zauważyć, że brak możliwości umieszczenia zakładek z lewej strony ekranu jest dla niego niekorzystną sytuacją. Dlatego wkrótce przeglądarka giganta z Mountain View w końcu umożliwi zmianę układu.

Funkcja, która od listopada 2025 roku była dostępna wyłącznie w eksperymentalnej wersji przeglądarki, czyli Chrome Canary, wkrótce stanie się częścią oficjalnego buildu. Jak zauważył użytkownik Twittera/X, Bramus, pionowy pasek zakładek jest już możliwy do oflagowania w nowej wersji beta Chrome (numer 145).

Jeżeli już teraz chcecie wypróbować nowej funkcji, można to zrobić w kilku krokach:

należy otworzyć ręcznie sekcję flag, wpisując w pasek wyszukiwania „chrome://flags/#vertical-tabs”,

następnie włączyć pionowe zakładki,

zrestartować przeglądarkę,

kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasek zakładek i wybrać nową funkcję,

Biorąc pod uwagę harmonogram prac nad Chrome, Google powinno udostępnić funkcję w stabilnej wersji przeglądarki 28 stycznia 2026 roku.