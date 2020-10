Miłe oczom i uszom. Huawei ma dla nas słuchawki nauszne, głośnik i grające okulary

Dzisiejszej premierze najważniejszego smartfona Huawei tego roku, Huawei Mate 40, towarzyszyły prezentacje akcesoriów, na które warto zwrócić uwagę. Są to słuchawki Huawei FreeBuds Studio, głośnik Huawei Sound oraz okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II.

Słuchawki Huawei FreeBuds Studio

Huawei niespecjalnie przejmowało się dotąd tym, że nie ma w swojej ofercie słuchawek nausznych. Pchełki i FreeBudsy różnej maści niepodzielnie królowały w ofercie chińskiego producenta, póki dotarły do nas informacje o tym, że firma przygotowuje w końcu swoje pierwsze słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów.

Huawei Free Buds Studio w większości są właśnie tym – bezprzewodowymi słuchawkami z ANC. Producent chwali się tym, że są to pierwsze bezprzewodowe słuchawki z podwójną anteną zapewniającą zasięg Bluetooth 360°. Nawet w miejscach o silnych zakłóceniach sygnału, na przykład na lotniskach, konstrukcja z podwójną anteną pozwala zidentyfikować i automatycznie przełączyć się na inną antenę z silniejszym sygnałem. Z pewnością jest to rzecz do zweryfikowania podczas testów.



Huawei Free Buds Studio

Nauszniki mają wymiary 65 mm x 42 mm, więc można je zaliczyć do kategorii większych. Pokryto je miękką skórą proteinową. Pałąk łączący nauszniki będzie można rozciągnąć nawet do 150 stopni, co powinno pozwolić na dopasowanie słuchawek nawet do większych głów. Ciekaw jestem efektu, bo choć nie mam łba jak dojrzały melon, to niewiele jest nauszników, które w moim odczuciu zapewniają komfort nawet po wielu godzinach użytkowania.

Huawei Free Buds Studio mają działać do 20 godzin, albo nawet do 24 godzin z wyłączoną redukcją szumów otoczenia. 10 minut ładowania pozwala na zyskanie 5 godzin pracy, lub nawet 8 godzin – bez ANC. Zapowiada się więc gadżet, który nie będzie „wołał” o ładowarkę przez długi czas.

Pod względem dźwiękowym, Huawei zadbało o zamontowanie 40-milimetrowych membran polimerowych, obsługę częstotliwości z zakresu 4-48 kHz oraz kodeka audio L2HC (do 960 kb/s). Samo ANC ma pozwalać na redukcję szumów do 40 dB i korzystać z sześciu mikrofonów. Dzięki nim FreeBuds Studio obsłużą specjalny tryb „świadomość”, który pozwala użytkownikowi prowadzić rozmowy z innymi bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Przydatną opcją będzie na pewno płynne przełączanie się między dwoma urządzeniami, bez konieczności ponownego parowania.

Cena Huawei Free Buds Studio to 299 euro.

Głośnik Huawei Sound

Huawei Sound to nie pierwszy inteligentny głośnik w ofercie tego giganta elektronicznego. Producent ma już w swojej ofercie Huawei Sound X. Co więc nowego wnosi ta konstrukcja?

Huawei Sound

Gadżet ponownie powstał przy współpracy z cenioną firmą audio – Devialet. Wyposażono go w 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Specjalna obudowa niweluje większość wibracji, które przy tym powstają, nawet przy głośności do 90 dB. Dzięki technologii Devialet SPACE i głośnikom rozmieszczonym pod kątem 120 stopni, mamy zyskać wrażenie wypełnienia pomieszczenia dźwiękiem.

Huawei Sound jest mniejszy od swojego poprzednika. Szybko połączy się ze smartfonem przez Huawei Share, klasyczny Bluetooth (w przypadku smartfonów innych niż Huawei) i wyposażono go w złącze AUX. Dostępność będzie ogłaszana w późniejszym terminie, jednak już teraz wiemy, że głośnik będzie kosztować 199 euro.

Okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Ciekawostka dzisiejszego dnia: okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II. To ubieralny gadżet, ułatwiający prowadzenie rozmów głosowych czy słuchanie muzyki. Wszystko dzięki zamontowanym głośnikom z ultracienką membraną 128 mm² o amplitudzie 0,5 mm.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Ciekawą funkcją jest dostosowywanie głośności okularów (jak to brzmi) do warunków zewnętrznych. Jeśli dookoła będzie cicho, dźwięk z głośników nie będzie „uciekał” tak mocno na zewnątrz, dzięki czemu tylko my będziemy słyszeć muzykę czy rozmówcę.

Sterowanie odtwarzaczem odbywa się za pomocą dotykowego panelu na zausznikach. Muzyka automatycznie zatrzyma się, gdy gadżet wykryje, że okulary został zdjęte. Można się nią cieszyć do 5 godzin. Urządzenie jest ładowane bezprzewodowo.

Dostępność Huawei x Gentle Monster Eyewear II zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Ceny będą zaczynać się od 299 euro.

Huawei Watch GT 2 Pro w wersji Porsche Design

Zegarek Huawei Watch GT 2 Pro, tak jak smartfon Huawei Mate 40, zyskał swoją wersję powstałą przy współpracy z projektantami Porsche. Obudowę tarczy wykonano z tytanu, podobnie jak bransoleta.

Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design

Z tyłu znajduje się soczewka LED 6 w 1, odczytująca dane o tętnie użytkownika. Do jej budowy wykorzystano szafir. Smartwatch oferuje również całodobowe monitorowanie stanu zdrowia, poziomu stresu czy snu, a także mierzy natlenienie krwi Sp02.

Za tak wykonany zegarek, trzeba dać 695 euro.