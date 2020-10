Huawei Free Buds Studio będą pierwszymi słuchawkami nausznymi marki. Zapowiadają się świetnie

Na pewno natknęliśmy się już nieraz na oferty lub recenzje dousznych, bezprzewodowych słuchawek Huawei Free Buds. Firma zaczynała od mniejszych konstrukcji, by w końcu zaplanować premierę większego, nausznego modelu. Przyjrzyjcie się Huawei Free Buds Studio.

Huawei Free Buds Studio – muzyka na uszach

Słuchawki Huawei z rodziny Free Buds, jak dotąd nie miały wśród swych członków akcesorium, które można by nałożyć na głowę. Doczekaliśmy się kilku generacji pchełek Bluetooth, w tym Huawei Free Buds 3, Huawei Free Buds 3i czy chwalonych przez Tomka Huawei Free Buds Pro. Jednakże wszystkie one należały do kategorii słuchawek dousznych. Szczęśliwie, w ofercie producenta z Chin wkrótce pojawi się coś godnego uwagi dla fanów słuchawek nausznych.

Huawei Free Buds Studio będzie akcesorium z kategorii premium. Firma najwyraźniej chce konkurować nim z takimi firmami jak Sony czy Bose, które zjadły już zęby na produkcji wysokiej jakości słuchawek z aktywną redukcją szumów.

Huawei Free Buds Studio (fot. WinFuture)

Szczypta specyfikacji

Redakcja WinFuture dotarła do wysokiej jakości grafik prezentujących przygotowywane do premiery słuchawki Huawei. Ich wygląd zdradza, że należą do segmentu premium, a potwierdza to specyfikacja.

Grafiki wydają się wskazywać, że pałąk będzie pokryty skórą lub podobnym materiałem. Korpus ma być wykonany z anodowanego aluminium, a pady mieć pianki z pamięcią kształtu.

Huawei Free Buds Studio (fot. WinFuture)

Słuchawki będą ważyć 265 gramów. Swój ciężar zawdzięczają między innymi dwóm bateriom o pojemności 410 mAh każda, zapewniającym do 30 godzin pracy. Przez port USB-C ładowanie ma nie zajmować więcej niż 70 minut, zaś dzięki obsłudze szybkiego ładowania, po 10 minutach od podłączenia adaptera, będzie można słuchać muzyki przez kolejne 5 godzin.









Huawei Free Buds Studio (fot. WinFuture)

Huawei Free Buds Studio otrzymają przetworniki o średnicy 40 mm, zaś o przetwarzanie dźwięku ma zadbać układ Huawei Kirin A1. Aktywna redukcja szumów podobno zniweluje hałas otoczenia docierający do uszu użytkownika nawet o 40 decybeli.

Sprzęt wyposażono w Bluetooth 5.2 i szereg funkcji ułatwiających współpracę z telefonami z nakładką systemową EMUI, jak na przykład szybkie parowanie. Cena pierwszych nausznych słuchawek Huawei na razie nie jest znana. Liczymy na to, że będziemy mogli napisać o ich premierze już w przyszłym tygodniu.