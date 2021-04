Świetna promocja Huawei i Banku Millennium – można zyskać nawet 400 złotych!

Kilka dni temu Huawei i Bank Millennium ogłosili, że aplikacja tego banku została zintegrowana z Huawei Mobile Services i jest dostępna również dla użytkowników urządzeń bez Google Mobile Services. Jednocześnie zapowiedzieli też specjalną promocję dla klientów – teraz poznaliśmy jej szczegóły.

Bank Millenium udostępnił swoją aplikację w AppGallery już w grudniu 2020 roku, ale dopiero kilka dni temu poinformował, że została ona w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services. Dzięki temu mogą ją pobrać i korzystać z pełnej jej funkcjonalności również posiadacze urządzeń tej marki, które nie mają dostępu do Google Mobile Services. A są to m.in. flagowce z serii Huawei P40 i P Smart 2021.

źródło: Bank Millennium

Masz Huawei? Załóż konto w Bank Millennium i zyskaj nawet 400 złotych

To pierwsza tego typu akcja, bo trzeba przypomnieć, że wcześniej z Huawei Mobile Services zintegrowane zostały aplikacje IKO PKO BP oraz mBanku i z tej okazji nie przygotowano żadnej promocji dla klientów.

Co bardzo istotne, z promocji może skorzystać każdy posiadacz urządzenia Huawei z dostępem do AppGallery – nie musi to być koniecznie model bez GMS. Warunkiem jest jednak to, że do momentu złożenia wniosku o założenie konta, nie można posiadać jakiegokolwiek produktu obsługiwanego przez Bank Millennium.

Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy do 4 maja 2021 roku złożą wniosek o konto 360° lub 360° Student wraz z kartą debetową. Po podpisaniu umowy oraz pobraniu i aktywacji aplikacji mobilnej z AppGallery, do 31 maja 2021 roku klient otrzyma 200 złotych w postaci karty podarunkowej na zakupy w sklepie internetowym Huawei.

Aby otrzymać kolejne 200 złotych, należy aktywnie korzystać z konta. Bank Millenium wymaga wpływu co najmniej 1000 złotych i przynajmniej jednej płatności kartą lub BLIKIEM w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 roku. Jeśli klient spełni te warunki, do 30 września 2021 roku otrzyma premię na swoje konto.

Promocja może wydawać się dość skomplikowana, ale jeśli ktoś zdecyduje się przenieść swoje finanse do Banku Millennium, nie powinien mieć problemów, żeby spełnić warunki i otrzymać premię. A jest ona naprawdę atrakcyjna.

Regulamin promocji „Konto 360° w promocji z Huawei” (PDF)