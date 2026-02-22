Ile trzeba płacić za szybki internet? Jest patent na okrągłe zero złotych przez rok

Kto raz skosztował pobierania o prędkości 300 Mb/s lub większej wie, że warto zapłacić za dostęp do szybkiego internetu. Jak jednak ograniczyć koszty takiej usługi? Z pomocą przychodzi nowa promocja jednego z operatorów.

Netia z szybkim internetem w okrągłej cenie

W ramach akcji o wszystkomówiącej nazwie „12 miesięcy za 0 zł” najszybsze warianty światłowodowego internetu – oferowanego przez Netię – można zyskać dostęp do wysokiej prędkości sieci bez ponoszenia dodatkowych opłat abonamentowych. W przypadku tego operatora mowa o dwóch opcjach – jedna z prędkością pobierania do 1 Gb/s i prędkością wysyłania 300 Mb/s, druga o prędkościach 2 Gb/s oraz 1 Gb/s.

Każdą podpisaną umowę można dodatkowo rozszerzyć o pakiet Bezpieczny Internet Ultra, w ramach której operator zapewnia ochronę do 5 urządzeń oraz pięciu adresów e-mail. Oznacza to możliwość skorzystania z takich funkcji, jak Monitoring ID, Bezpieczna bankowość, Ochrona Wi-Fi czy Skarbiec haseł. Od planu Standard i Premium pakiet Ultra wyróżnia CyberEkspert, czyli dostęp do specjalnej infolinii stanowiącej pomoc w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem i nie tylko – Netia zapewnia, że CyberEkspert pomoże nie tylko w momencie przejęcia konta w social mediach czy ze złośliwym oprogramowaniem, ale także doradzi, co zrobić w przypadku zgubienia dowodu osobistego.

Co w bonusie do internetu? Wiadomo, że telewizja

Na tym jednak promocyjne pakiety Netii się nie kończą. Rabat czeka również na osoby, które zdecydowałyby się na usługę Telewizja 4K w wariancie L. Umożliwia ona dostęp do 186 kanałów o różnej tematyce (m.in. HGTV, Disney XD, Motowizja czy Discovery Science), a jeżeli chcecie rozliczać się w ramach jednej płatności, możecie również dokupić dostęp do HBO Max (dodatkowo płatne 25 złotych miesięcznie), Polsat Sport Premium wraz z Eleven Sports (20 złotych miesięcznie) oraz pakiet kanałów Canal+ Select lub Prestige (kolejno 35 i 50 złotych miesięcznie). Kupując jednak dostęp do kanałów premium w momencie zawarcia umowy na promocyjny pakiet, te również staną się częścią 12-miesięcznego okresu pozbawionego opłat abonamentowych.

Jak zatem prezentuje się całość? Podpisujecie umowę na 24 miesiące na szybki internet z telewizją i dorzucacie do zestawu interesujące Was pakiety premium. Po zgodzie na e-fakturę (5 złotych miesięcznie) i na dostarczanie treści marketingowych (również 5 złotych miesięcznie) przez dwanaście miesięcy Netia nie weźmie od Was ani złotówki.

Następnie, od 13. miesiąca, cykliczna opłata za pakiet z internetem 1 Gb/s wyniesie Was 140 złotych miesięcznie. Jeżeli zdecydujecie się na 2 Gb/s, cena wzrośnie do 160 złotych miesięcznie (z uwzględnieniem rabatu za e-fakturę i zgody marketingowe). Po zakończeniu okresu zobowiązania operator podniesie cenę usługi o 10 złotych miesięcznie.

Jeżeli nie jesteście pewni czy możecie skorzystać z najdroższej oferty – w lutym 2026 roku Netia powiększyła zasięg swojego internetu światłowodowego o prędkości do 2 Gb/s o 4,8 miliona gospodarstw domowych – niewykluczone, że Was adres również stał się częścią niedawnego wzrostu. Warto to sprawdzić.