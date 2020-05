Skreśliliśmy HTC – a oni gdzieś tam składają flagowy smartfon z 5G

Na samym początku chciałbym powiedzieć, że nie wierzę w te doniesienia. Jednak z chęci przekazania Wam poznanych informacji, powiem to: HTC chce podobno wydać w tym roku flagowy smartfon z modemem 5G.

Tajwańczycy okazali się zbyt wolni w dokonywaniu zmian w smartfonowym biznesie, co doprowadziło tego producenta do wypadnięcia poza nawias. Aktualnie żadne urządzenia HTC nie są brane pod uwagę w zestawieniach najlepszych telefonów, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia.

Nikt nie ma nawet złudzeń, że firma miałaby powrócić jako czołowy producent smartfonów, ale wielu życzyłoby sobie, by pozostawiła po sobie jakieś przyjemne wspomnienie – smartfon, będący symbolem marki i jej niegdysiejszej wielkości. Tak, by zachować resztki godności i honoru.

Ostatni krzyk, łabędzia nuta

Zgodnie z raportem MyDrivers, HTC przygotowuje nowy smartfon, i ma to być prawdziwy flagowiec z krwi i kości – nie to, co ostatnie premiery firmy. Źródła twierdzą, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 865, a więc miałby to być prawdziwy konkurent dla topowych konstrukcji Samsunga, OnePlusa i innych.

Doniesienia na temat wyglądu nowego flagowca HTC są bardzo sprzeczne. Z jednej strony mówi się o tym, że urządzenie miałoby tylko nieznacznie zmieniać wygląd HTC U12 Plus (złe wieści), z drugiej strony słyszymy pogłoski jakoby Tajwańczycy mieli zaprezentować coś, czego nie będzie wstyd pokazać w 2020 roku – telefon z minimalnymi ramkami wokół ekranu, być może nawet bez notcha (dobre wieści).

Wszystko to jednak jest patykiem po wodzie pisane. Byłbym skłonny wrzucić plotki MyDrivers między bajki, gdyby nie fakt, że HTC potwierdziło, że zamierza w tym roku zaprezentować telefon z modemem 5G. Sęk w tym, że firma nie sprecyzowała, że będzie to model z najwyższej półki, więc wszystkie informacje ponad to, co przekazano oficjalnymi kanałami, musimy na razie traktować ze sporym dystansem.

Nie znaczy to, że nie chciałbym zobaczyć solidnego smartfona od HTC. Po prostu mam wrażenie, że firma nie ma już na to siły.

źródło: MyDrivers przez AndroidAuthority

zdjęcie główne: Alpha Stock Images