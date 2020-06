Desire 20 Pro będzie ratował dobre imię HTC, lub to co z niego zostało

Na nowy telefon HTC czekamy gdzieś tak od lutego. To wtedy ujrzeliśmy ostatniego smartfonowego przedstawiciela tej marki. Pojawiły się kolejne mgliste informacje na temat modelu Desire 20 Pro.

HTC Desire 20 Pro będzie średniopółkowcem

Smartfon HTC, któremu najbliżej do premiery, będzie starał się zwrócić na siebie uwagę za pomocą całkiem zjadliwej konfiguracji. Co prawda sercem urządzenia nie będzie nic, co wzbudzałoby większe emocje, ale już spodziewana ilość pamięci RAM daje pewne nadzieje na płynną pracę smartfona.

Zgodnie z tym, co można znaleźć w konsoli sklepu Google Play, nowy Desire 20 Pro dostanie procesor Snapdragon 665, który pojawił się w ofercie Qualcomma ponad rok temu. Rdzenie taktujące z maksymalną częstotliwością 2 GHz zdradzają średniopółkowy charakter tego mobilnego sprzętu, ale już 6 GB pamięci RAM daje nadzieję na płynną obsługę poleceń i przełączanie się między aplikacjami – oczywiście o ile nakładka systemowa nie będzie notorycznie ubijać procesów działających w tle.

Wyświetlacz nowego smartfona ma pracować w rozdzielczości 2340×1080 pikseli przy zagęszczeniu 400 PPI. Może to sugerować przekątną ekranu o wielkości zbliżonej do 6,5″.

Dotychczasowe szkice projektowe HTC Desire 20 Pro ujawniają też dwa szczegóły: otwór w górnej części ekranu na przednią kamerę oraz czytnik linii papilarnych z tyłu obudowy, co może sugerować, że będziemy mieć do czynienia z panelem LCD, a nie AMOLED.

Zgodnie z danymi od MySmartPrice, produkt będzie mieć już na start zainstalowany system Android 10.

Czyżby i flagowiec?

HTC przekazało, że pracuje nad konstrukcją smartfona z modemem 5G. Snapdragon 665 nie ma takiego modułu wbudowanego w SoC, więc można spodziewać się, że wkrótce zobaczymy drugi telefon z Tajwanu. Biorąc jednak pod uwagę, jak marne tempo ma ostatnio dział mobilny HTC, nie wiem, czy jest sens nastawiać się na premierę flagowca tego producenta w tym roku. Albo w jakimkolwiek innym.

źródło: MySmartPrice przez GSMarena