Jeszcze do niedawna Honor był submarką Huawei, lecz sytuacja zmieniła się pod koniec 2020 roku, kiedy to przeszła ona w inne ręce. Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, nie będziemy długo czekać na efekty tej zmiany – już wkrótce na rynku zadebiutuje nowa linia smartfonów z usługami i aplikacjami Google.

Drogi Honora i Huawei nieoczekiwanie się rozeszły

Od początku swojego istnienia Honor był bardzo mocno związany z Huawei. Na tyle, że nierzadko zdarzało się, iż jeden i ten sam smartfon trafiał do oferty zarówno jednej, jak i drugiej marki (z jedynie kosmetycznymi modyfikacjami). Ponadto EMUI i Magic UI też są do siebie bardzo podobne.

Co prawda Huawei wielokrotnie deklarował, że Honor jest niezależną marką, ale do końca nikt postronny nie wiedział, na czym dokładnie owa „niezależność” polega. Podobnie zresztą jest też w przypadku innych marek i firm, które są obecne w tej branży (na przykład Xiaomi i Redmi oraz POCO).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Pod koniec 2020 roku drogi Huawei i Honora jednak formalnie i oficjalnie się rozeszły, ponieważ ten ostatni przeszedł w inne ręce. Dzięki temu może on rozpocząć nowy rozdział w swojej działalności i już wkrótce zobaczymy pierwsze tego efekty.

Honor wprowadzi na rynek nową linię smartfonów z usługami Google

Jako że wcześniej Huawei formalnie był właścicielem marki Honor, ją również dotyczyły wszystkie nakładane przez Stany Zjednoczone sankcje. Znacząco wpłynęło to na jej działalność, co mogliśmy zauważyć po wyjątkowo małej liczbie nowych smartfonów, nie mówiąc już o tym, że nie miały one usług mobilnych Google (GMS).

Po odłączeniu się od Huawei, Honor ponownie będzie mógł instalować na swoich smartfonach i tabletach z Androidem aplikacje Google, a przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych doniesień rosyjskiego dziennika Kommersant.

Honor 20 Pro (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Wspomniany dziennik donosi bowiem, że już na wiosnę Honor wprowadzi na rynek linię nowych smartfonów, opartych na Google Mobile Services. Mają być one dostępne m.in. w Rosji, ale producent zapewne nie ograniczy się wyłącznie do tego rynku. Liczymy, że pojawią się one także w Polsce.

Jak jednak zauważa serwis GSMArena, doniesienia te najprawdopodobniej nie uwzględniają serii V40, która zadebiutuje w najbliższy piątek, 22 stycznia 2021 roku, ponieważ była ona opracowywana jeszcze wtedy, gdy Honor należał do Huawei.

W związku z tym, smartfony będą bazować na HMS i na razie nie wiadomo, czy w ogóle wyjdą poza Chiny. Jednocześnie mają być ostatnimi urządzeniami tej marki, które zaoferują dostęp do sklepu z aplikacjami AppGallery.

Jak zauważa dziennik Kommersant, jako że Honor sprzedawał ogromne ilości smartfonów, jego odłączenie się od Huawei może negatywnie wpłynąć na rozwój AppGallery i zniechęcić deweloperów do umieszczania w tym sklepie swoich aplikacji – znacząco zmniejszy się bowiem liczba potencjalnych użytkowników. Niewykluczone, że producent będzie musiał wyłożyć dodatkowe pieniądze na rozwój swojego sklepu (a już poszło na to mnóstwo środków).