Zobacz, jak wygląda Huawei AppGallery po odświeżeniu interfejsu sklepu

Huawei mocno inwestuje w rozwój swojego sklepu z aplikacjami, starając się nie pozostawać z tyłu za popularnym Google Play. Co prawda pod względem liczby dostępnych programów przepaść między nimi jeszcze długo będzie ogromna, ale przynajmniej pod kątem interfejsu AppGallery nie odstaje od konkurencji.

Konieczne odświeżenie AppGallery

AppGallery nie wyglądało dotąd jakoś szczególnie archaicznie, ale układ aplikacji oraz propozycje pobrania nowych programów, oparte na schemacie siatki z kwadratowymi kafelkami potrafił czasami przytłoczyć. Ponadto „pstra” kolorystyka nie ułatwiała nawigacji. Wszystko było wszędzie, i dopiero dłuższy kontakt z AppGallery sprawiał, że zaczynaliśmy się po sklepie bardziej swobodnie poruszać.



„Stare” AppGallery

Z tego powodu Huawei postanowiło odświeżyć interfejs sklepu. Obecnie nawigacja po nim jest bardziej intuicyjna. Treści wyświetlane są w formie feedu przewijanego pionowo, a polecane w danej kategorii aplikacje prezentowane są na kartach, wzbogaconych ilustracją nawiązującą do tematyki aplikacji. Sekcje są wyraźniej od siebie oddzielone, a na ekranie wreszcie nie ma dziesiątek elementów zaciemniających odbiór całości.

„Stare” AppGallery

Nowe AppGallery

Ważną zmianą w AppGallery jest również ekspozycja gier. W poprzedniej wersji sklepu, gry znajdowały się w tej samej zakładce co aplikacje – a to już w ogóle potrafiło wprowadzić niezłe zamieszanie. W nowej odsłonie AppGallery, gry zostały przeniesione do osobnej zakładki, co jest zdecydowanie bardziej intuicyjne i nie wprowadza chaosu.

Nowy interfejs mocniej oddziela także sekcje Prezentów i Kampanii. Za korzystanie z AppGallery i pobieranych stamtąd aplikacji zawsze możemy liczyć na konkursy i bonusy, więc dobrze, że mamy teraz do nich jeszcze łatwiejszy dostęp. Jak podaje Huawei, w przyszłości do sklepu zawitają także ekskluzywne treści poradnikowe i recenzje aplikacji i gier.



Nowe AppGallery dostępne jest po pobraniu sklepu w wersji 11.0.2.

Żeby móc korzystać z nowej wersji AppGallery, musimy zaktualizować sklep do wersji 11.0.2 (z grudnia 2020 r.).

Coraz więcej zawartości

Huawei mocno stawia na sklep AppGallery, wciąż rozszerzając bazę dostępnych apek. Obecnie znajduje się w nim już ponad 4900 programów po polsku, a ponad 70% najważniejszych aplikacji lokalnych jest już dostępnych na smartfonach i tabletach Huawei nowej generacji.