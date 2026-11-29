Kto obecnie robi najlepsze smartfony, jeżeli chodzi o możliwości fotograficzne? Ile ludzi, tyle opinii, chciałoby się powiedzieć. Honor chciałby jednak, aby w kwestii innowacyjnego podejścia wymieniać go na pierwszym miejscu. Chyba nawet wie, jak to zrobić.

Honor i droga do niezwykłości

Choć do końca 2026 roku zostało jeszcze kilka tygodni i wszystko jeszcze może się zdarzyć, to dla wielu osób tytuł najbardziej innowacyjnego smartfona jest już przesądzony. W sierpniu zadebiutował bowiem Honor Robot Phone – urządzenie, które łączy telefon z chowaną kamerą typu gimbal, zastępującą główny obiektyw. W telefonie spotkała się zarówno nowa technologia (wykorzystano ponad 100 patentów i 60 procesów produkcyjnych), jak i specyfikacja godna flagowców z najwyższej półki.

Nie wiadomo, czy smartfon doczeka się premiery poza Chinami. Wiadomo jednak, że w swojej ojczyźnie musiał osiągnąć nadspodziewany sukces, skoro w listopadzie 2026 roku, kilka miesięcy po premierze dowiedzieliśmy się, że Honor przygotowuje następcę urządzenia. Nie jest to jednak ostatnie słowo producenta w tej materii.

Obsuwa wynagrodzona innym urządzeniem

Zaczynając od mniej pozytywnej informacji. Autor przedpremierowych wieści o Honor Robot Phone 2 – Smart Pikachu – poinformował, że firma nie podjęła jeszcze decyzji o masowej produkcji nowego smartfona. Nie można więc wykluczyć sytuacji, że przybliżony termin premiery w okolicach drugiego kwartału może być mniej prawdopodobny niż kilka tygodni temu.

Honor Robot Phone | fot. Honor

To teraz czas na dobre wieści. W tym samym wpisie informator sugeruje, że Honor pracuje nad jeszcze jednym urządzeniem, które ma cechować się jeszcze innym formatem niż typowy smartfon i „telefon z gimbalem”. Niewykluczone, że w trakcie prac nad serią Robot Phone zespół wpadł na nowe pomysły i niekoniecznie wszystkie z nich zmieściłyby się w następcy. Oczywiście nazwa, specyfikacja czy okienko debiutu pozostaje tajemnicą Honora.

Ci, którzy byli przekonani, że w na rynku smartfonów nikomu już nie zależy na szukaniu nietuzinkowych rozwiązań i rozwijaniu, mogą mieć nie jeden, ale aż dwa argumenty przeciwko sobie w 2027 roku. Oby tylko Chińczycy nie rozmyślili się po drodze.