Honor 90 Lite dostępny w zestawie z smartwatchem, czyli nowe ze starym

Jeśli wyposażać się w mobilny sprzęt, to od razu w cały pakiet, prawda? Honor potrafi dodać dwa do dwóch, stwierdzając, że potencjalni klienci chętniej zakupią nowy smartfon, jeśli w zestawie znajdzie się smartwatch.

Honor 90 Lite w zestawie z zegarkiem

Rusza oficjalna sprzedaż nowego urządzenia Honora. I wcale nie chodzi o smartfon. To dlatego, że model 90 Lite, którego można kupić w Polsce od sierpnia bieżącego roku, od dziś dostępny jest w zestawie z debiutującym w naszym kraju smartwatchem – Honor Watch GS 3.

Honor 90 Lite oraz Honor Watch GS 3 (źródło: Honor)

Rynkowa wartość takiego pakietu wynosi 2098 złotych. Sam smartfon wyceniono początkowo na 1399 złotych. Biorąc pod uwagę to, że zegarek nie był dotąd oferowany w Polsce, jest to pierwsza okazja na to, by zostać jego właścicielem.

Trzeba jednak przy tym pamiętać o dwóch rzeczach: wspomniany smartfon nie jest flagowcem, a smartwatch nie jest najnowszy. Naręczny gadżet debiutował na początku 2022 roku. Trzeba mu oddać jedno: wygląda całkiem nieźle.

6.6 Ocena

Jak działa promocja?

Dystrybucja Honora 90 Lite w Polsce nadal jest ograniczona do jednego miejsca. Smartfon można nabyć wyłącznie w Orange i identycznie sytuacja przedstawia się w przypadku „nowego” zestawu.

Honor 90 Lite (źródło: tabletowo.pl)

W gruncie rzeczy pakiet dostępny jest w 3 wariantach:

za 1345 złotych z abonamentem Plan L na 24 miesiące (24 raty miesięcznie po 56 złotych, 1. wpłata w wysokości 1 zł),

za 1417 złotych z abonamentem Plan M na 24 miesiące (24 raty miesięcznie po 59 złotych, 1. wpłata w wysokości 1 zł),

za 1848 złotych w wersji bez abonamentu (20 rat w wysokości 92,39 złotych miesięcznie).

W zależności od opcji, przynajmniej w teorii, można zaoszczędzić od 250 do 750 złotych.

Jeśli zastanawiacie się, czy Honor 90 Lite warty jest zachodu, polecamy zapoznać się z naszą recenzją. Warto być pewnym zakupu!