Jeśli przeraża Cię wygląd Huawei P50, to Honor 50 też Ci się nie spodoba

Nie sposób nie zauważyć, że producenci kładą duży nacisk na to, aby ich smartfony wyróżniały się na tle innych – im bardziej, tym lepiej. Nie wszystkim podoba się jednak powiększanie wysp z aparatami, a ta w Huawei P50 wywołała szczególnie dużo emocji. Jest już pewne, że podobne będą również w nadchodzących członkach z serii Honor 50.

Nowe informacje o smartfonach z serii Honor 50

Mimo że Honor oficjalnie nie należy już do Huawei, to efekty ich wspólnej pracy będą widoczne jeszcze przez jakiś czas, bowiem smartfonów nie tworzy się w miesiąc czy dwa. Prace nad nowymi urządzeniami mogą trwać nawet kilka lat, dlatego seria Honor 50 będzie miała, przynajmniej pod względem designu, sporo wspólnego z flagowcami z linii Huawei P50, których premiera jest zawieszona przez nałożone na Huawei sankcje.

Serwis GSMArena otrzymał i udostępnił rendery dwóch modeli – podstawowego oraz z dopiskiem „Pro” w nazwie. Ponadto spodziewamy się też Honora 50 Pro+, którego specyfikacja wyciekła do sieci już ponad miesiąc temu. Niestety, nie wiemy, jak będzie on wyglądał, ale można się spodziewać, że podobnie do pozostałych dwóch braci.

Honor 50 (źródło: GSMArena)

Zarówno w modelu podstawowym, jak i z dopiskiem „Pro”, na panelu tylnym znajdą się dwie okrągłe wyspy z aparatami. Na pierwszej znajdzie się jeden, główny, natomiast na drugiej pozostałe dwa, z czego jeden prawdopodobnie otrzyma obiektyw ultraszerokokątny. Drugi może być zarówno teleobiektywem, jak i matrycą do zdjęć makro lub pomiaru głębi – na tę chwilę niestety tego nie wiemy.

Aparat główny w modelu Honor 50 zostanie wyposażony w sensor o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, natomiast wersja z dopiskiem „Pro” otrzyma 108 Mpix matrycę, również z f/1.8. Pytaniem otwartym pozostaje zaś, czy ich pracę będzie wspierać optyczna stabilizacja obrazu, ale nie zdziwimy się, jeśli Honor zarezerwuje ją wyłącznie dla smartfona Honor 50 Pro+.

Honor 50 Pro (źródło: GSMArena)

Niedawno producent oficjalnie zapowiedział, że przynajmniej jeden ze smartfonów z serii Honor 50 zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G. Ponadto wspomniał też, że urządzenia z tej rodziny mają być nastawione na vlogowanie, dlatego można się spodziewać dobrych aparatów na panelach przednich, być może nawet z OIS lub przynajmniej EIS.

Honor zapowiedział premierę serii Honor 50 na 16 czerwca 2021 roku, zatem od ich oficjalnej prezentacji dzielą nas już mniej niż dwa tygodnie. Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno niemiecki oddział producenta (prawdopodobnie przez pomyłkę) ujawnił, że smartfony sprzedawane w Europie będą miały dostęp do Usług Mobilnych Google (GMS).