Hogwart’s Legacy nie zostanie wydane w 2022 roku. Jest nowa data

Niestety – nastało to, czego gracze obawiali się od kilku tygodni. Wielka fala opóźnień nie ominęła także Hogwart’s Legacy, czyli świetnie zapowiadającej się przygody w legendarnej szkole magii i czarodziejstwa. Będziemy musieli wykazać się cierpliwością, ponieważ zagramy dopiero w przyszłym roku – jest nowa data premiery tej produkcji.

Idzie luty, podkuj buty

10 lutego 2023 roku – oto nowa data premiery Hogwart’s Legacy, ogłoszona właśnie dla komputerów PC oraz konsol PlayStation i Xbox – tych starej i aktualnej generacji. Co ciekawe, ten dzień nie dotyczy wydania na Nintendo Switch. Platforma giganta z Kyoto będzie musiała troszkę poczekać na osobną wiadomość od twórców z Avalanche Software.

Przesunięcie tak wielkiej premiery wydaje się ogromną stratą, zwłaszcza iż wiele innych studiów także zdecydowało się na ucieczkę z końcówki 2022 roku. Całkiem niedawno chociażby Fireaxis Games poinformowało o przesunięciu premiery Marvel’s Midnight Suns – także głośnej gry taktycznej z super-bohaterami. Tutaj jednak bez daty premiery, zostawiając graczy z enigmatycznym rokiem 2023.

Hogwart’s Legacy to jednak tytuł kalibru AAA, więc przesunięcie jej na luty oznacza dość ubogą gwiazdkę. Wszystko wskazuje na to, że fani wysokobudżetowych pozycji będą wybierać między God of War: Ragnarok oraz Call of Duty: Modern Warfare 2 – o ile te również nie napotkają problemów przy produkcji.

Hogwart’s Legacy? Poczekamy!

Będę powtarzać to jak mantrę – gier na rynku obecnie jest tyle, że przesunięcie nawet pięciu najbliższych premier nie zrobi nikomu krzywdy. Wręcz przeciwnie – zawsze to możliwość nadrobienia zaległości oraz więcej blasku fleszy dla mniejszych, równie wciągających produkcji.

Z drugiej strony wolałbym jednak, gdyby studia ogłaszały datę premiery dopiero wtedy, gdy będą jej całkowicie pewne. W lipcu znacznie łatwiej uwierzyć w listopadową premierę God of War: Ragnarok, niż w marcowe zapewnienia o Hogwart’s Legacy na końcówkę roku. Szczególnie podobało mi się zachowanie twórców Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, którzy potwierdzili datę premiery na 6 dni przed jej wydaniem.

Wiadomo jednak – zawsze może zdarzyć się jakiś wypadek. Cyberpunk 2077 wyraźnie pokazał, iż warto czasem przesunąć premierę, jeśli gra nie spełnia jeszcze oczekiwań publiki. Nawet przy tak twórczym zajęciu, warto podejść do tematu z chłodną głową i ogłosić datę dopiero wtedy, gdy na 90% jesteśmy w stanie ją dowieźć.