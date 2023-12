The Outer Worlds za darmo w Epic Games Store!

The Outer Worlds, gra RPG autorstwa Obsidian Entertainment, dostępna jest do odebrania za darmo w Epic Games Store. O godzinie 17:00 tytuł ten zastąpił wczorajszą propozycję, jaką było niebanalne Ghostwire: Tokyo. Trzeba się jednak pospieszyć, bo inaczej przepadnie nam możliwość nieodpłatnego dodania gry do naszego konta.

Epic Games rozdaje prezenty na święta!

Począwszy od 20 grudnia 2023 roku, platforma zakupowa pod kierownictwem Tima Sweeney’a, zdecydowała się nieodpłatnie rozdać graczom aż 17 produkcji. Co ciekawe, nie są to tytuły mało interesujące – rozpoczęło się bowiem od Destiny 2: Klasyczna kolekcja, a w ciągu tych pięciu dni otrzymaliśmy takie hity, jak chociażby Fallout 3: Game of the Year Edition, ubiegłoroczne Ghostwire: Tokyo czy mniej znane, jednak bardzo udane, art of rally.

Dzisiejsza produkcja, jaką przyjdzie nam odebrać, jest równie interesująca. Miałem możliwość ogrania jej na swoim Xbox Series S, w ramach abonamentu Xbox Game Pass i powiem (albo raczej napiszę) wprost, że bawiłem się po prostu wybornie!

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition za darmo

Edycja Spacer’s Choice zawiera podstawową grę oraz wszystkie dodatki fabularne w odświeżonej wersji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przeżyć tej kosmicznej przygody, to mogę jedynie z tego powodu ubolewać, gdyż naprawdę jest to kawał porządnej produkcji. Po szczegóły odsyłam jednak do naszej recenzji tej gry ;)

Tytuł ten możecie nieodpłatnie dodać do swojego konta w Epic Games Store, jednak będziecie musieli się pospieszyć z jego odbiorem. Tak jak to miało bowiem miejsce dotychczas, produkcja ta dostępna jest od dzisiaj, od godziny 17:00, do jutra (czyli 26.12.2023), do godziny 16:59. O godzinie 17:00 pojawi się bowiem nowa darmowa produkcja do odebrania, a obecna przestanie być nieodpłatna.

Jeśli jednak nie po drodze Wam z dużymi RPG, za to wolicie zagrać sobie w produkcje typu free-to-play, to i tak możecie znaleźć coś dla siebie. Wciąż bowiem dostępne są darmowe pakiety do gier pokroju World of Warships od Wargaming.net, Warframe czy sławnego EVE: Online. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji ich odebrać, wciąż możecie to zrobić!