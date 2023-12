Wiedźmin 3 – 12 nowych sposobów na s… miłość!

Jeśli dostępne opcje romansowania w Wiedźminie 3 znacie już na pamięć, a konsekwencje związania się z dwiema czarodziejkami naraz nie robią już na Was wrażenia, to nowy mod będzie dla Was wybawieniem. Za jego sprawą możecie bowiem wejść w miłosne relacje z aż 12 nowymi postaciami, nie wyłączając osobistości pokroju księżnej Henrietty czy Vivienne de Tabris. Skąd pobrać wspomnianego moda?

Wiedźmin 3: Dziki Gon…

…wciąż jest najnowszą grą z uniwersum, w której wcielamy się w kultowego już łowcę potworów z charakterystycznym naszyjnikiem w kształcie wilczej głowy. Premiera tego tytułu miała miejsce jeszcze w 2015 roku, więc nie jest on pierwszej świeżości, aczkolwiek odzyskał nieco blasku za sprawą wydanej w ubiegłym roku aktualizacji next-gen. Gracze dostali między innymi nowe opcje graficzne, nową zawartość i wsparcie dla cross-progression.

Część stworzonych przez społeczność modów także odnalazła się w grze – już jako jej integralna, nie zaś opcjonalna, zawartość. To oczywiście nie oznacza, że nie da się już dodawać kolejnych stworzonych przez społeczność elementów, a jednym z nich jest niedawno stworzony pakiet dodatkowych romansów. Za jego sprawą Geralt może wejść w miłosne interakcje z aż 12 postaciami!

7 Ocena

Do zakochania (nie)jeden krok

Zawartość możemy nieodpłatnie pobrać z serwisu nexusmods, jednak wpierw należy się tam zalogować i zezwolić na wyświetlanie treści dla dorosłych. Dopiero potem będziemy mogli w ogóle zobaczyć stronę, na której znajduje się zawartość.

Kolejnym krokiem będzie instalacja plików, która może być zadaniem nieco skomplikowanym, niemniej twórca zadbał o opisanie procesu krok po kroku, więc nie powinno być z tym większych problemów.

Po przejściu tej długiej ścieżki wreszcie dostaniemy możliwość wejścia w interakcję z nowymi postaciami. Wystarczy nieco poflirtować i po odpowiedniej „gadce”, Geralt raz jeszcze będzie miał możliwość doświadczenia miłosnych uniesień. Warto jednak zaznaczyć, że – choć większość postaci znajdziemy w świecie gry – tak część z nich trzeba będzie przywołać przy pomocy konsoli.

Proces ten został przedstawiony na nagraniu powyżej i, jak widzicie, poza samym przywołaniem NPC, dostajemy także możliwość zmiany jego wyglądu.

To kto jest chętny na ponowne odpalenie Wiedźmina?