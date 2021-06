10 GB za darmo dla klientów Plus(h)a! Trzeba tylko odpowiedzieć na 3 pytania

Darmowego internetu nigdy za wiele – jak dają, trzeba go brać. Teraz taką możliwość mają klienci sieci Plus. Aby go otrzymać, wystarczy odpowiedź na trzy bardzo proste pytania.

Odpowiedz na trzy proste pytania i odbierz 10 GB internetu od Plusa/Plusha w nagrodę

Przyda Wam się dodatkowy pakiet internetu? Z pewnością! Jeżeli macie numer w sieci Plus lub Plush, możecie za darmo zgarnąć paczkę 10 GB ekstra transferu całkowicie za darmo – wystarczy, że odpowiecie na trzy bardzo proste pytania na temat sieci 5G.

Bo właśnie wiedza na temat sieci piątej generacji jest potrzebna, aby otrzymać pakiet 10 GB za darmo od operatora. Spokojnie, pytania są bardzo proste – nie trzeba znać specjalistycznych terminów czy parametrów 5G. Wystarczy znać podstawowe informacje, które są podawane w reklamach operatora.

Aby powalczyć o pakiet 10 GB internetu za darmo, należy przejść na dedykowaną technologii 5G stronę sieci Plus lub Plush, w zależności od tego, w której sieci macie numer. Nie ma natomiast znaczenia, czy korzystacie z oferty na abonament, na kartę czy MIX.

Na wspomnianych stronach znajdziecie quiz o sieci 5G. Musicie odpowiedzieć poprawnie na trzy losowo wybrane pytania, żeby otrzymać pakiet 10 GB internetu za darmo. Część z nich dla niektórych osób może wydawać się trudna (jak na przykład to, w którym operator pyta, ile mieszkańców Polski znajduje się w zasięgu jego 5G), ale spokojnie, bo odpowiedzi można bez problemu znaleźć na tej samej stronie internetowej. A jeżeli się nie uda za pierwszym razem, to zawsze można spróbować jeszcze raz wziąć udział w quizie.

Promocja skierowana jest do klientów, którzy korzystają z oferty abonamentowej (indywidualni i SOHO), na kartę i MIX. W pierwszym przypadku pakiet 10 GB internetu za darmo będzie dostępny od nowego cyklu rozliczeniowego (do jego końca), natomiast w dwóch pozostałych od razu przez 30 dni.

Bonusowy pakiet 10 GB internetu można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski i na dodatek nie obejmuje on transmisji w przypadku wiadomości MMS. Promocja obowiązuje do 31 lipca 2021 roku.