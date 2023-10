Jeszcze w październiku zagrasz w chmurze na PlayStation 5, dzięki abonamentowi PS Plus Premium

Abonenci opłacający usługę PlayStation Plus Premium będą mogli wkrótce skorzystać z nowej opcji strumieniowania rozgrywki na konsolę PlayStation 5. Dla niecierpliwych to wspaniała sprawa.

Wybrane gry na PlayStation 5 dostępne w chmurze

Sony najwyraźniej stara się zrekompensować klientom opłacającym PlayStation Plus Premium ostatnie podwyżki abonamentu. Firma ogłosiła, że jeszcze w październiku otworzy możliwość grania w wybrane gry na PlayStation 5 za pośrednictwem transmisji strumieniowej – bez konieczności wcześniejszego pobrania tytułu.

W ramach nowej oferty można będzie przebierać w najlepszych hitów na PS5, spośród których wymienia się na przykład gry Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 czy Saints Row IV. Oprócz „pełniaków”, będzie można zapoznać się z wersjami próbnymi gier takich jak Dziedzictwo Hogwartu, Wiedźmin 3: Dziki Gon i The Callisto Protocol.

Oprócz tego, będzie można grać w chmurze w gry, które zakupiliśmy, ale jeszcze nie pobraliśmy na dysk konsoli, a także bawić się gierkami free-to-play bez zasysania ich. Sony wskazuje tu na takie tytuły jak Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys i Fortnite.

W grach będzie można korzystać z dodatkowej zawartości i rozszerzeń – wszystko zostanie przypisane do naszego konta tak, jakbyśmy grali w pobrany na naszą konsolę produkt.

Gry strumieniowane będą w rozdzielczości do 4K z opcją działania w 60 kl./s, a także wyjściem SDR lub HDR. Żeby uzyskać najwyższą jakość, potrzebne będzie stabilne połączenie z internetem o szybkości przynajmniej 38 Mb/s.

Dźwięk przesyłany ma być w kanałach 5.1 i 7.1, nie wyłączając Tempest 3D Audiotech. Będzie można swobodnie robić zrzuty ekranu, a także nagrywać filmy max. do 3 minut.

Wdrażanie grania w chmurze zostanie przeprowadzone etapami. Najpierw funkcja trafi do Japończyków. W Europie, w tym także i w Polsce, funkcja powinna zostać uruchomiona 23 października.

Kolejne tytuły w PS Plus Extra i Premium

Katalog gier, które mogą zostaną udostępnione do pobrania dla abonentów PlayStation Plus powiększa się. Do ogłoszonych pod koniec września tytułów dołączają:

Gotham Knights (PS5),

Disco Elysium – The Final Cut (PS4, PS5),

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5),

Alien: Isolation (PS4),

Dead Island Definitive Edition (PS4),

Outlast 2 (PS4),

Elite Dangerous (PS4),

Far: Changing Tides (PS4, PS5),

Gungrave G.O.R.E.,

Eldest Souls (PS4, PS5),

Röki (PS4, PS5).

Gry będą dostępne dla członków wyższych poziomów subskrypcji od 17 października.

Członkowie podstawowego abonamentu Premium tego samego dnia otrzymają przepustki do pobrania: