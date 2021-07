Oto pierwsze zmiany w sklepie Google Play dla smartwatchy, inspirowane systemem Wear OS 3.0

Google przymierza się do mocnej przebudowy swojego systemu dla smartwatchy i pierwsze jej oznaki są już widoczne. Zmiany pojawiają się w sklepie Google Play, który będzie teraz znacznie bardziej wygodny dla użytkowników inteligentnych zegarków. Małymi kroczkami nadchodzi Wear OS 3.0.

Przebudowany interfejs użytkownika Google Play dla wearables

Wear OS 3.0 nie został jeszcze oficjalnie wdrożony, ani nawet dobrze zaprezentowany. Nie tak dawno poznaliśmy kilka funkcji tego systemu, ale tylko dzięki konferencji Samsunga, który chwalił się efektami współpracy z Google przy okazji premiery One UI Watch, czyli systemu zarządzającego nowymi smartwatchami tego producenta, a który został mocno oparty na Wear OS 3.0. Najwyraźniej pierwsze elementy systemu Google są już wdrażane od strony sklepu Google Play.

Górny rząd – nowy wygląd Google Play na Wear OS, dolny rzad – stary wygląd (fot. @alehel, dzięki 9to5google)

Dzięki aktualizacji, listy aplikacji czy karty poszczególnych programów wyświetlane są nieco bardziej ciasno – na niewielkim, okrągłym ekranie będzie mieścić się odrobinę więcej informacji. Jednocześnie zadbano o to, żeby niepotrzebnie nie skomplikowało to obsługi urządzenia. Poszczególne opcje wyświetlane są na tle wyraźnych „pigułek” i nie ma problemu z określeniem granic danego przycisku. Może to drobiazgi, ale w codziennym użytkowaniu mogą rzeczywiście podnieść komfort szybkiej obsługi sklepu Google Play dla Wear OS.

Najważniejsze dopiero przed nami

Kluczową zmianą w obsłudze sklepu Google Play dla smartwatchy będzie opcja, dzięki której aplikacje będzie można instalować bezpośrednio ze sparowanego smartfona. Teraz, by móc korzystać z danej apki na zegarku, należy najpierw pobrać odpowiednią wersję programu na telefon, a później przejść do odpowiedniej opcji na smartwatchu, tam wyszukać interesującą nas apkę i dodatkowo pobrać ją na smartwatch. Wkrótce ta droga zostanie skrócona o kilka etapów – aplikacje będzie można instalować na smartwatchu zdalnie, ze smartfona. Prosto i szybko.

Google nie zapowiedziało jeszcze, kiedy zamierza oficjalnie zaprezentować Wear OS 3.0. Spodziewamy się jednak, że będzie to jeszcze przed premierą nowych smartwatchy Samsunga. Byłoby dość dziwne, gdyby zegarki z One UI Watch pojawiły się na rynku wcześniej niż system, na którym działają ;)