Samsung daje ultimatum właścicielom smartwatcha z… 2013 roku

Czy ktokolwiek z Was pamięta jeszcze o smartwatchu Galaxy Gear? Okazuje się, że niektórzy wciąż z niego korzystają, lecz teraz muszą podjąć ważną decyzję.

Jak długo można korzystać ze smartwatcha? Wydawałoby się, że co najwyżej kilka lat, bo choć urządzenia te starzeją się znacznie wolniej niż smartfony, to jednak czas mimo wszystko działa na ich niekorzyść i w końcu korzystanie z nich przestaje być komfortowe. Okazuje się jednak, że niektórzy wciąż używają smartwatcha Samsunga z 2013 roku, ale teraz muszą podjąć ważną decyzję.

Samsung daje ultimatum właścicielom smartwatcha Galaxy Gear

Smartwatch ten zadebiutował blisko osiem (!) lat temu, w sierpniu 2013 roku, obok Galaxy Note 3. W segmencie elektroniki użytkowej to wręcz prehistoria, patrząc na to, jak szybko się ona zmienia. Mimo to wciąż są osoby, które korzystają z Galaxy Gear. Inaczej byśmy się nie dowiedzieli o tym, że ich posiadacze otrzymują właśnie ważną aktualizację.

Samsung informuje za jej pośrednictwem, że wspierał ten smartwatch od momentu jego premiery w 2013 roku, lecz 5 sierpnia 2021 roku wyłączy usługi Galaxy Store dla tego modelu. Warto tu zaznaczyć, że wcale nie oznacza to, że jego posiadacze całkowicie stracą do nich dostęp – aby nadal móc z nich korzystać, muszą jednak zaktualizować swojego Galaxy Gear i ściągnąć na niego system Tizen.

Trzeba bowiem w tym miejscu przypomnieć, że Galaxy Gear fabrycznie pracował pod kontrolą systemu Android, a potem otrzymał aktualizację do platformy Tizen. Jak widać, wciąż nie wszyscy zdecydowali się na przesiadkę na nowe oprogramowanie. Teraz jednak muszą to poważnie przemyśleć i rozważyć, a jeśli się zdecydują na taki krok, to także pamiętać, że podczas wgrywania Tizena wszystkie dane zostaną usunięte, dlatego należy je wcześniej skopiować na inny nośnik.

Przy okazji warto wspomnieć, że Samsung właśnie robi drugie podejście do „zegarkowego” Androida. Przy okazji targów MWC 2021 zaanonsował One UI Watch, a już w przyszłym miesiącu oficjalnie zaprezentuje pierwsze smartwatche z tym oprogramowaniem – Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic.