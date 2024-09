Google ulepsza Menedżer haseł na komputerach

Menedżer haseł Google otrzymuje ulepszenie. Dzięki najnowszej funkcji jeszcze łatwiej zalogujesz się do swoich kont w witrynach na komputerach. Na czym polega nowa opcja?

Menedżer haseł Google, czyli przydatny magazyn na hasła

Każde konto, jakie przyjdzie nam stworzyć na stronach internetowych, wymaga logowania – konieczne jest więc zapamiętanie loginu, e-maila lub numeru telefonu oraz oczywiście hasła. Najbezpieczniej jest oczywiście zastosowanie haseł rozbudowanych, zawierających minimum osiem znaków, w tym małe i wielkie liter, cyfry oraz znaki specjalne.

Kombinacje powinny być też niepowtarzalne, a więc do każdego konta powinno mieć się inne hasło. Zapamiętanie wszystkich może być trudne, mając na uwadze ilość banków, portali, mediów społecznościowych czy programów lojalnościowych. Dlatego też Google przed laty stworzyło środowisko, w którym wygodnie gromadzimy wszelkie loginy wraz z hasłami.

Menedżer haseł to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi technologicznego giganta. Umożliwia on zapamiętywanie nie tylko haseł, ale też kluczy dostępu. Pozwalają one na bezpieczne zalogowanie się na konto za pomocą odcisku palca, skanu wizerunku twarzy, wzoru blokady ekranu bądź klucza bezpieczeństwa. Od teraz można zapisywać klucze dostępu do Menedżera haseł na urządzeniach z systemem Windows, macOS, Linux i Androida oraz ChromeOS (w wersji beta).

Klucze dostępu będą synchronizowane między wszystkimi urządzeniami użytkownika. Aby zapewnić im większe bezpieczeństwo (szyfrowanie end to end), amerykańska firma postanowiła wdrożyć równocześnie Google Password Manager PIN. Będzie on też potrzebny przy tworzeniu klucza dostępu na nowym urządzeniu. PIN może mieć 6 cyfr lub być dłuższym połączeniem cyfr i liter.

Jak skorzystać z kluczy dostępu na komputerach z Windowsem i macOS?

Aby używać kluczy bezpieczeństwa na komputerze z systemem Windows 10 lub nowszym, konieczne jest skonfigurowanie funkcji Windows Hello. Aby tego dokonać, należy przejść do Ustawień komputera, a następnie otworzyć sekcję Konta i Opcje logowania.

Na liście sposoby logowania można wybrać preferowaną metodę: Rozpoznawanie twarzy, Rozpoznawanie odcisków palców, PIN lub fizyczny klucz zabezpieczeń. Warunkiem skorzystania z pierwszej formy jest wyposażenie urządzenia w kamerę zgodną z funkcją rozpoznawania twarzy. W przypadku drugiej metody komputer musi mieć skaner linii papilarnych.

Aby zarządzać kluczami dostępu w systemie Windows, należy otworzyć Chrome, kliknąć trzy kropki ulokowane w prawym górnym rogu przeglądarki, wybrać zakładkę Hasła i autouzupełnianie, a następnie Menedżer haseł Google. Po lewej stronie trzeba wybrać sekcję Ustawienia oraz funkcję Zarządzaj kluczami dostępu.

Dla posiadaczy komputerów opartych o system macOS utworzenie i przeglądanie kluczy dostępu jest bardzo podobne. W tym przypadku konieczne jest zalogowanie się na konto iCloud. Ścieżka postępowania do zarządzania kluczami dostępu za pomocą przeglądarki Chrome jest identyczna, jak dla użytkowników komputerów z Windowsem.

Zalet kluczy dostępu jest wiele. Jednym z głównych jest brak konieczności zapamiętywania wielu skomplikowanych haseł. To jednak nie koniec. Metoda ta zwiększa bezpieczeństwo podczas naszego logowania, gdyż klucz dostępu składa się z pary kluczy kryptograficznych. Jedna część jest udostępniana na danej stronie internetowej, druga zaś jest w pełni prywatna i zachowana w urządzeniu lub narzędziu Menedżer haseł.