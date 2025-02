Wielkie czystki na Facebooku – miliony filmów znikną na zawsze

Meta poinformowała, że zamierza usunąć miliony filmów z Facebooka. Robi to zawczasu, aby użytkownicy, którzy chcą je zachować, mieli czas je pobrać. Jak to zrobić?

Meta robi wielkie czystki – usunie miliony filmów z Facebooka

Amerykański gigant postanowił, że począwszy od 19 lutego 2025 roku (czyli dziś) wszystkie relacje na żywo (Live) będą mogły zostać ponownie odtworzone, pobrane i udostępnione dalej w ciągu 30 dni – po upływie 30 dni zostaną automatycznie usunięte z Facebooka. To duża zmiana, ponieważ do tej pory nie istniał żaden limit czasu – użytkownicy mogą oglądać nawet bardzo stare live’y.

Meta informuje, że zdecydowała się na taki krok, aby „dostosować politykę przechowywania danych do standardów branżowych” oraz zapewnić użytkownikom najbardziej aktualne transmisje na żywo.

Amerykanie zapowiedzieli, że wszystkie transmisje na żywo, starsze niż 30 dni, zostaną automatycznie usunięte z Facebooka. Proces ten będzie odbywał się w kilku etapach w najbliższych miesiącach. Użytkownicy mają otrzymywać powiadomienie o planowanym usunięciu ich wideo – będą mieli 90 dni na to, aby je pobrać, przenieść do chmury lub stworzyć z nich nową rolkę.

Jak pobrać film – transmisję na żywo (live’a) z Facebooka?

W aplikacji należy wejść na swój profil (lub profil strony), a następnie dotknąć trzy kropki i przejść do Dziennika aktywności oraz znaleźć Transmisje na żywo. Po dotknięciu tego kafelka wyświetli się lista live’ów – aby pobrać konkretny, trzeba dotknąć trzy kropki po prawej stronie i wybrać opcję Pobierz.

Użytkownicy mogą również przesłać swoje archiwalne relacje na żywo do chmury – Dysku Google lub Dropboxa. Oprócz opcji jednorazowej Meta udostępnia też możliwość cyklicznego transferu – codziennie, co miesiąc lub co rok.

Facebook umożliwi także stworzenie rolki z relacji na żywo, aczkolwiek użytkownik będzie musiał wybrać fragment live’a, ponieważ rolki nie mogą być tak samo długie.

Jak opóźnić usunięcie relacji na żywo z Facebooka?

Choć standardowo użytkownicy będą mieli 90 dni na pobranie lub przeniesienie do chmury archiwalnego live’a bądź zrobienie z niego rolki, to Meta umożliwi im opóźnienie automatycznego usunięcia starej relacji na żywo, aby nastąpiło to dopiero po 6 miesiącach.

Opcja ta będzie dostępna po dotknięciu powiadomienia z informacją o planowanym usunięciu archiwalnego live’a. Żeby się do niej dokopać, trzeba będzie na wyświetlonym komunikacie dotknąć/kliknąć napis Dowiedz się więcej, a następnie opóźnij usunięcie i na końcu jeszcze przycisk z napisem Opóźnij, aby potwierdzić.