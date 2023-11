Garett GRC Activity 2 to smartwatch na trening i na randkę

Nieważne, czy częściej zakładacie smartwatcha do porannego biegania, czy na wyjście ze znajomymi – Garett GRC Activity 2 próbuje dostosować się do każdej sytuacji i wkrótce może być Waszym wyborem numer jeden podczas zakupu zegarka.

Garett GRC Activity 2 – specyfikacja

Do wyświetlania wszystkich informacji potrzebnych noszącemu służy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala i rozdzielczości 368 x 448 pikseli. Dodatkowym atutem panelu jest funkcja always on display. Producent zapewnia, że ekran oferuje duże kąty widzenia, dzięki czemu nie trzeba patrzeć na niego idealnie wprost, aby sprawdzić godzinę czy wynik w trakcie treningu.

A skoro już o wysiłku fizycznym mowa. Smartwatch może śledzić ok. 100 trybów sportowych oraz monitoruje 6 parametrów związanych ze zdrowiem, w tym puls, ciśnienie, natlenienie krwi czy jakość snu. Zegarek przypomni również o regularnym nawodnieniu i zasugeruje nieco ruchu w przypadku braku aktywności przez dłuższy czas.

GRC Activity 2 (Źródło: Garett)

Smartwatch do kurtki i do marynarki

W smartwatchu znalazł się chipset RTL8763E, 308 MB RAM-u i 128 MB pamięci wewnętrznej. Komunikacja ze smartfonem odbywa się za pomocą Bluetooth w standardzie 5.2, a wbudowany mikrofon i głośnik umożliwia prowadzenie rozmów poprzez zegarek. Jedno ładowanie wystarczy urządzeniu na 7 dni nieprzerwanej pracy. W trybie czuwania GRC Activity 2 może wytrzymać do 10 dni. Czas ładowania rozładowanego zegarka nie powinien trwać dłużej niż 120 minut.

Obudowa smartwatcha jest odporna na zachlapanie i pył na poziomie normy IP67. Jeżeli zdarza się Wam na zapomnieć, gdzie ostatnio położyliście smartfon, istnieje możliwość namierzenia go z pomocą GRC Activity 2. Działa to również w drugą stronę – telefonem możemy z łatwością znaleźć zostawiony w losowym miejscu smartzegarek.

Smartwatch Garetta dostępny jest w trzech wersjach: czarnej, różowej oraz srebrnej. W każdym zestawie, oprócz silikonego paska, znajduje się również alternatywny wybór w postaci stalowej bransolety. Co ciekawe, zegarek ze srebrną kopertą sprzedawany jest z niebieskim silikonowym paskiem. Jeżeli uważacie, że gumowe materiały nie pasują do ubioru, w jakim wybieracie się na spotkania ze znajomymi czy na randki, z łatwością możecie dodać sprzętowi elegancji wymieniając pasek w kilka chwil.

Garett GTC Activity 2 dostępny jest już na oficjalnej stronie producenta w cenie 339 złotych. Zegarek w najbliższym czasie powinien również pojawić się w ofercie dużych sklepów z elektroniką.