Ta zmiana w Google Play ma zapobiec przypadkowym zakupom

Nowość, która jest wdrażana w sklepie Google Play, ma uchronić użytkowników przed przypadkowymi zakupami. Tymczasem część właścicieli Pixeli skarży się na problem występujący po zainstalowaniu Androida 16.

W Google Play trzeba wykonać dodatkowy gest

Co prawda nigdy nie zdarzyło mi się przypadkowo kupić aplikacji czy gry w Google Play, ale najwidoczniej nie wszyscy mają tyle szczęścia (z naciskiem zapewne na rodziców małych dzieci ;)). W związku z tym, Google postanowiło wdrożyć nowy sposób potwierdzenia zakupu, aby w ten sposób pomóc niektórych użytkownikom.

Jak wynika ze zmian zauważonych w Google Play w wersji 46.5.19-31, dotychczasowe rozwiązanie nazwane „Kup 1 kliknięciem” jest zastępowane nowym pomysłem. Teraz, aby potwierdzić zakup, należy wykonać gest przesunięcia w prawo, który może kojarzyć się chociażby ze słynnym „Slide to unlock” z iPhone’ów.

Zmiana wprowadzana jest we wspomnianej wersji 46.5.19-31, aczkolwiek prawdopodobnie jest włączana po stronie serwera. Na moim smartfonie – mimo właśnie tej wersji Google Play – wciąż widzę poprzednią metodę potwierdzania.

Stary vs. nowy sposób (źródło: 9to5Google)

Problemy na Pixelach po zainstalowaniu Androida 16

Osoby, które zdecydowały się na zakup jednego z aktualnie wspieranych smartfonów Google Pixel, otrzymały już zaszczyt zainstalowania Androida 16. Nie dla wszystkich jednak pobranie aktualizacji okazało się dobrym pomysłem.

Prawdopodobnie usterka nie jest powszechna, ale przybywa skarg niezadowolonych użytkowników, którzy muszą męczyć się z błędami podczas nawigacji po systemie. Problemy mają występować zarówno przy sposobie opartym na gestach, jak i podczas korzystania z przycisków.

W Pixelach możemy zdecydować się na nawigację przy użyciu gestów lub przycisków (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Ze wspomnianych skarg wynika, że smartfony w losowych sytuacjach przestają reagować na polecenia, co potrafi być irytujące. Co ciekawe, usterka ma pojawiać się na wszystkich Pixelach, które załapały się na Androida 16.

Pomaga wyczyszczenie danych i pamięci podręcznej w przypadku Pixel Launcher lub przejście na inny launcher, ale nie we wszystkich przypadkach. Pozostaje więc czekać na reakcję ze strony Google.

AI Mode w Circle to Search

Wyszukiwarka Google zyskała AI Mode – obecnie w wybranych regionach, ale z czasem to narzędzie AI powinno trafić do użytkowników na całym świecie. To jednak nie koniec planów firmy z Mountain View, bowiem AI Mode ma zostać zintegrowany również z funkcją Circle to Search.

Obecnie rozwiązanie pozostaje w fazie zamkniętych testów, aczkolwiek niektórym udało się włączyć funkcję w aplikacji Google w wersji 16.22.44. Może to zapowiadać, że debiut nastąpi już wkrótce, ale nie jest to pewny scenariusz. Co ciekawe, niektórzy wskazują, że AI Mode może stać się domyślnym sposobem wyszukiwania w Circle to Search.