Intrygujący smartwatch Amazfit dotarł do Polski. Ile kosztuje?

Na polskim rynku zadebiutował smartwatch Amazfit Active 2 Square. To sportowo-lifestylowy zegarek z prostokątnym wyświetlaczem AMOLED i pokaźnym zestawem funkcji – przede wszystkim treningowych, choć nie tylko.

Amazfit Active 2 Square debiutuje w Polsce. To smartwatch sportowo-lifestylowy

Parę tygodni temu zapowiadany Amazfit Active 2 Square to nowy pomysł na zegarek Amazfit Active 2, który niedawno mieliśmy okazję testować. Konkretnie robił to Mateusz, który po podsumowaniu plusów i minusów wystawił mu notę 7,9/10. Tak jak sugeruje to nazwa, największa różnica polega na zamianie okrągłego wyświetlacza na prostokątny.

Amazfit Active 2 Square (fot. Amazfit)

Ekran smartwatcha Amazfit Active 2 Square to panel typu AMOLED o przekątnej 1,75 cala, rozdzielczości 390×450 pikseli i jasności sięgającej 2000 nitów. Cały został pokryty szafirowym szkłem, a rogi delikatnie zaokrąglono, co dla części osób będzie atutem, a dla reszty niekoniecznie. Tak czy inaczej, prezentuje się całkiem nieźle (przynajmniej na materiałach producenta).

Jaką funkcjonalnością cechuje się nowy zegarek Amazfit Active 2 Square?

Nowy model oferuje przeszło 160 trybów sportowych, dostęp do modułu GPS i bezpłatne mapy offline. Poza aktywnością monitoruje też zdrowie: tętno, natlenienie krwi, temperaturę skóry czy czas i jakość snu. Można również liczyć na powiadomienia z telefonu, odpowiedzi na wiadomości oraz rozmowy głosowe przez Bluetooth. Na pokładzie obecny jest także moduł NFC.

Amazfit Active 2 Square (fot. Amazfit)

Akumulator o pojemności 260 mAh zapewniać ma do 10 dni działania na jednym ładowaniu. Brzmi to całkiem nieźle. A wraz z innymi komponentami został on umieszczony w stalowo-polimerowej konstrukcji o grubości 9 mm, spełniającej wymogi klasy wodoszczelności 5 ATM. Pozostałe dwa wymiary koperty to 43,32×36,9 mm.

Ile kosztuje smartwatch Amazfit Active 2 Square? Cena w Polsce

Smartwatch Amazfit Active 2 Square kosztuje 649 złotych. To dużo więcej niż trzeba zapłacić za model z okrągłym wyświetlaczem (Amazfit Active 2 aktualnie kosztuje ~400 złotych). Zegarek jest dostarczany w zestawie z paskiem skórzanym w kolorze czarnym oraz czerwonym sportowym.